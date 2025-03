Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i percorsi di formazione iniziale e abilitazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado, per i posti comuni. Dall’Università di Catania verranno erogati sia i percorsi abilitanti da 60 CFU che da 30 CFU per il corso ridotto. L’iniziativa mira a fornire agli aspiranti insegnanti le competenze e le conoscenze necessarie e utili per poter diventare futuri docenti! Le iscrizioni sono già aperte e scadranno giorno 27 marzo 2025.

Il percorso formativo da 60 CFU

Il bando per l’accesso ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione dei 60 CFU è destinato a coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:

laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, è richiesto il possesso di una laurea magistrale o di un titolo equivalente, come un diploma di alta formazione artistica, musicale o coreutica di 2° livello, o un altro titolo considerato equipollente o equiparato, purché coerente con la classe di concorso per la quale si presenta la domanda di ammissione;

è richiesto il possesso di una laurea magistrale o di un titolo equivalente, come un diploma di alta formazione artistica, musicale o coreutica di 2° livello, o un altro titolo considerato equipollente o equiparato, purché coerente con la classe di concorso per la quale si presenta la domanda di ammissione; iscrizione a corso di laurea magistrale, I candidati che sono attualmente iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico possono partecipare, a condizione che abbiano già accumulato almeno 180 CFU. Il corso di studi deve essere pertinente alla classe di concorso per cui si intende fare domanda;

I candidati che sono attualmente iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico possono partecipare, a condizione che abbiano già accumulato almeno 180 CFU. Il corso di studi deve essere pertinente alla classe di concorso per cui si intende fare domanda; diploma di istruzione superiore. possono candidarsi anche coloro che possiedono un diploma di istruzione superiore che consenta l’accesso alle classi di concorso per posti di insegnante tecnico-pratico, sia per la scuola secondaria di primo che di secondo grado, secondo la normativa vigente.

Il percorso formativo da 30 CFU

Il bando relativo ai percorsi formativi per l’acquisizione dei 30 CFU è destinato ai candidati che soddisfano i seguenti requisiti:

laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o diploma di II livello in ambito artistico, musicale o coreutico. Inoltre, è richiesto il possesso di un diploma ITP (Istituto Tecnico Professionale) pertinente alla classe di concorso per cui si fa domanda. È inoltre necessario aver maturato tre anni di servizio, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso prescelta. Questo servizio deve essere stato prestato negli ultimi cinque anni presso istituzioni scolastiche statali o scuole paritarie;

o in ambito artistico, musicale o coreutico. Inoltre, è richiesto il possesso di un diploma ITP (Istituto Tecnico Professionale) pertinente alla classe di concorso per cui si fa domanda. È inoltre necessario anche non continuativi, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso prescelta. Questo servizio deve essere stato prestato negli ultimi cinque anni presso istituzioni scolastiche statali o scuole paritarie; in alternativa, possono partecipare anche i candidati che possiedono una laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, o diploma di II livello nell’ambito dell’alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure un diploma ITP coerente con la classe di concorso per la quale si intende conseguire l’abilitazione. Inoltre, è necessario aver superato la prova del concorso straordinario bis, come previsto dal comma 9-bis dell’art. 59 del DL 73/2021.

Scadenze e altri bandi

Per entrambi i bandi, le candidature e il pagamento della relativa tassa di partecipazione devono essere completati entro il 27 marzo 2025 (ore 12:00), esclusivamente tramite il Portale Studenti. Inoltre, a breve sarà pubblicato un ulteriore avviso che fornirà le indicazioni per l’iscrizione ai percorsi di completamento dedicati ai vincitori del concorso DDG 2575/2023 (PNRR 1).

In particolare, i percorsi disponibili per l’iscrizione sono i seguenti: