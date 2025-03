La Giunta Comunale, sotto la guida del sindaco Enrico Trantino, ha dato il via libera al progetto esecutivo intitolato “Realizzazione e recupero degli alloggi ‘Le due Torri’ – Torre in viale San Teodoro”. Il piano, del valore di oltre 6 milioni di euro (precisamente 6.263.352,75 euro), è stato redatto grazie alla collaborazione di un team di professionisti, tra cui Tecnarc, Musa Progetti e Andrea Ferrara. I fondi per il progetto provengono dal Piano Sviluppo e Coesione dell’Unione Europea.

La Torre di San Teodoro

I lavori, previsti per partire già a maggio, segneranno la rinascita di uno dei simboli di Librino, la Torre “San Teodoro”, un colosso di cemento che versava in un totale stato di abbandono da oltre 25 anni! La torre verrà completamente riqualificata e al fine dei lavori potrà ospitare 72 appartamenti distribuiti su 12 piani residenziali. Al piano interrato troveranno spazio i parcheggi per i residenti, il piano superiore ospiterà i sotto-negozi (a servizio delle attività commerciali), il piano terra sarà adibito a negozi, mentre il primo piano accoglierà uffici, in conformità con la normativa del Piano di Zona dei Servizi di Librino.

I piani dal secondo al tredicesimo saranno destinati a 72 alloggi di edilizia economica e popolare, organizzati in sei appartamenti per piano. Il progetto di completamento della Torre di San Teodoro vedrà la collaborazione del Comune di Catania e dell’Istituto Autonomo Case Popolari, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per facilitare il lavoro congiunto. Lo scorso 30 dicembre, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture ha approvato un finanziamento di 5.600.000 euro per il completamento dei lavori dalla settima al tredicesima piano. Attualmente, i tecnici dell’IACP stanno redigendo il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico per la parte di competenza, che dovrà essere approvato e inviato al Dipartimento Regionale entro il mese di aprile. Dopo l’approvazione finale, anche questa fase del progetto verrà messa in gara, con l’obiettivo di avviare i lavori entro la fine dell’anno.

Riqualificazione dell’intera aera di Librino

“Liberare Librino da anni di incompletamenti e abbandono è un traguardo fondamentale”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Sergio Parisi. “Questo progetto, che supera i dieci milioni di euro, è il frutto di un lavoro corale che ha visto l’impegno del sindaco Trantino, dell’IACP e dei nostri tecnici comunali. Grazie alla collaborazione tra le istituzioni, siamo riusciti a dare una risposta concreta all’emergenza abitativa, senza preoccuparci delle competenze formali, visto che gli edifici sono di proprietà dell’IACP. Con lo stesso spirito, nei prossimi mesi ci concentreremo anche sull’altra torre, quella di Biagio Pecorino, che fornirà altri 72 appartamenti a disposizione dei cittadini in graduatoria, per un totale di 144 nuovi alloggi”.