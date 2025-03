A partire da lunedì 24 marzo, la Metropolitana di Catania anticiperà l’orario di apertura alle 6:00 del mattino nei giorni feriali, con la partenza da Monte Po. Finalmente sono state soddisfatte le richieste dello scorso 19 febbraio. Sia il sindaco Enrico Trantino che il vicesindaco Paolo La Greca ai vertici di Fce, la società titolare della concessione della metropolitana, hanno ascoltato i cittadini di Catania.

Un uso più consapevole delle metro

Con questo cambiamento, l’orario feriale delle corse viene anticipato di un’ora, rendendo la metropolitana un’opzione ancora più vantaggiosa per chi desidera spostarsi velocemente e in modo sostenibile, soprattutto per coloro che devono raggiungere il posto di lavoro. L’intento è chiaramente quello di incentivare l’uso del mezzo pubblico piuttosto che dei mezzi privati, in modo da ridurre il traffico e migliorare la qualità della mobilità urbana.

Il sindaco Trantino ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: “ringrazio il Commissario del Governo per la Ferrovia Circumetnea, Angelo Mautone, e il direttore generale Salvo Fiore per aver risposto positivamente alla nostra richiesta. Anticipare la partenza dei treni alle 6 del mattino nei giorni feriali e alle 7 nei giorni festivi è un piccolo ma significativo passo che rende la metropolitana di Catania più funzionale e allineata con quelle di altre grandi città italiane. Inoltre, il nostro sistema di trasporto su rotaia migliora ulteriormente, visto che il venerdì e il sabato la metro è operativa fino all’una di notte, per sostenere un’ordinata movida catanese.”

I nuovi orari

Con l’introduzione del nuovo orario, la frequenza delle corse della metropolitana sarà di 10 minuti dalle 6:00 alle 15:30, e di 13 minuti dalle 15:30 alle 22:30 nei giorni feriali. Questo garantirà un servizio più continuo ed efficiente, permettendo ai pendolari e ai cittadini di muoversi con maggiore facilità durante tutta la giornata.

Con questa misura, il Comune di Catania conferma il suo impegno verso la mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità dei trasporti pubblici, in linea con le esigenze moderne della città e delle sue persone.