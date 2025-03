Sono state rese note le classifiche dei QS World University Ranking by Subject 2025. Questo ranking stabilisce quali sono le migliori università al mondo tenendo contro di 5 macro-aree, con 55 discipline. I dati sono stati raccolti da diverse fonti come sondaggi reputazionali, dati bibliometrici e statistici, elaborando i risultati con metodologie specifiche per ogni “Subject”. Le macro-aree sono: Classics and Ancient History, Arts & Humanities, Natural Sciences, Engineering and Technology e Life Sciences & Medicine

Se si analizza la graduatoria inerente alla macro-area di Scienze della Vita e Medicina (Life Sciences & Medicine), una posizione è occupata anche dall’Università di Catania. In questa macro area, i corsi di studio coinvolti sono quelli di scienze biologiche, medicina, odontoiatria, infermieristica, veterinaria, anatomia e fisiologia, psicologia e agricoltura.

Ecco, nel dettaglio, alcune informazioni in più su questa classifica, come la posizione in cui si piazza l’Università di Catania, qual è il migliore ateneo al mondo in quest’area e il migliore ateneo italiano.

QS Ranking by Subject, Life Science & Medicine: dove si piazza Unict

L’ Università di Catania occupa la posizione 501 su 550 tra i miglior atenei al mondo in Life Science & Medicine con uno score di 39 se si considera il criterio dell’ impiegabilità, mentre spicca il punteggio del criterio riguardante le citazioni per articoli che è di 80,2. Per quanto riguarda la reputazione accademica, Unict raggiunge i 45,6 punti.

Altro criterio utilizzato per stilare la classifica è il Global Engagement, ovvero l’impegno globale che prende in considerazione anche i rapporti con gli altri atenei. Il punteggio raggiunto è di 47,4.

QS Ranking by Subject, Life Science & Medicine: qual è il primo ateneo italiano

Il primo ateneo italiano a figurare in classifica di questa macro-area è l’Università di Milano, che per il criterio di impiegabilità ha un punteggio di 67,5 punti. Di 85,8 è, invece, il punteggio in citazioni per articoli mentre la reputazione accademica ha uno score di 73,1. L’ impegno globale dell’ateneo milanese in questa macro-area ha, invece un punteggio di 65,2 punti.

QS Ranking by Subject, Life Science & Medicine: il migliore ateneo al mondo

In cima alla classifica dell’area Life Science & Medicine c’è la statunitense Università di Harvard. I criteri analizzati raggiungono i 100 punti o quasi, confermando, ancora una volta, il prestigio di questa università privata, situata a Cambridge, nel Massachusetts, nell’area metropolitana della città di Boston. L’ ateneo è, ad oggi, quello con il maggior numero di primati al mondo e ha prodotto il maggior numero di premi Nobel della storia.