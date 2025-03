Caro voli Sicilia: altra festa comandata, altro aumento dei prezzi, soprattutto verso gli aeroporti della Sicilia. Per chi non ha ancora prenotato il volo per tornare in patria in occasione delle festività pasquali, non arrivano buone notizie, con i prezzi già alle stelle. Si prospetta, dunque, una spesa non di poco conto che peserà in maniera importante sui portafogli di studenti fuorisede e lavoratori.

Ecco, nel dettaglio, quanto costa un volo per partire dagli aeroporti delle città più frequentate dai fuorisede, studenti e lavoratori.

Caro voli Sicilia: allarme già lanciato a gennaio

L’ algoritmo dei siti delle compagnie aeree riconosce il giorno di Pasqua. Questo è l’allarme già lanciato appena dopo le festività natalizie, con i biglietti che già mostravano un importante rincaro. Il presidente di confcommercio, Carlo Sangalli, richiedeva a gran voce interventi urgenti al fine mitigare l’impatto del caro biglietti. Le conseguenze potrebbero essere serie, non solo per quanto riguarda le difficoltà dei fuorisede per rientrare in Sicilia e trascorrere le festività pasquali con i propri cari, ma anche il turismo potrebbe risentirne fortemente.

Caro voli Sicilia: i prezzi per le festività pasquali

Facendo una simulazione di prenotazione di un biglietto aereo, specie nelle città in cui c’è una massiccia presenza di studenti universitari anche provenienti dalla Sicilia, i preventivi sono scoraggianti. Se si sceglie di partire da Bologna verso Catania con Ryanair nel giorno del Giovedì Santo, il 17 aprile, e ritornare al nord martedì 22, con la sola tariffa basic il prezzo è di circa 354 euro, una stangata non di poco conto per gli studenti fuorisede, ancora di più per le famiglie che vivono al nord. Il timore che il prezzo possa lievitare ancora è vivo.

La situazione peggiora se l’aeroporto di partenza e quello di Milano Malpensa. Un biglietto di sola andata, con tariffa basic, è di 267 euro, ai quali bisogna aggiungere il ritorno, la cui cifra ammonta a 185,89 euro se si decide di prendere il volo delle 15:40. In questo modo il totale sarà di 452,89 euro, superando di gran lunga il preventivo effettuato per Bologna.

Una cifra più bassa ma pur sempre rilevante è quella del preventivo con partenza da Roma Fiumicino. Se si sceglie di partire alle 11:45 in direzione Catania dallo scalo della capitale, il prezzo di sola andata è di 127,48 euro. Per risparmiare ancora, il prezzo da pagare è quello di una notte insonne, scegliendo il volo delle 5:45, il cui prezzo è di 89,42 euro. Fascia di prezzi variegata per quanto riguarda il ritorno, con il più basso che è quello del volo alle 14:50 in partenza dal capoluogo etneo, al costo di 69,21 euro. Sono, invece, 126,38 euro con il volo delle 126,38. Tirando le somme, la stangata è più lieve per chi risiede a Roma. Nella migliore delle ipotesi, il prezzo di andata è ritorno si aggira intorno ai 158 euro.

Altro scalo preso in considerazione è quello di Verona. La compagnia irlandese offre un solo volo disponibile. Anche in questo caso il prezzo è scoraggiante. Giovedì 17 non ci sono voli disponibili e se si anticipa la partenza a mercoledì 16, con ritorno il 22 aprile, il prezzo è di 312,93 euro. Altra stangata, dunque, per chi risiede nella città dell’Arena.

Torna il Sicilia Express

Proposto già durante le festività natalizie, con tante polemiche riguardanti i tempi di percorrenza, ma andato quasi subito sold out, la Regione ha riproposto anche per Pasqua il Sicilia Express. Il treno con tariffe agevolate per contrastare il caro voli, promosso dalla Regione Siciliana, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, torna con delle importanti novità. Al classico itinerario ferroviario si accompagneranno, infatti, dei collegamenti in autobus tra le città strategiche del Nord Italia con il treno principale. Ben due gruppi di pullman partiranno da Bolzano (con fermate a Trento, Verona, Mantova e Modena) e da Trieste (con fermate a Venezia, Padova, Ferrara e Bologna).

Al momento, si ipotizza che la data di partenza sia una tra venerdì 18 o sabato 19 aprile. Il ritorno, invece, potrebbe essere tra lunedì 21 e martedì 22 aprile.

Ecco quali sono le tariffe aggiornate per Pasqua 2025:

29,90 euro, per carrozza con posto a sedere;

39,90 euro, per carrozza cuccetta promiscuo/donna;

49,90 euro, per carrozza letto a uso doppio;

129,90 euro, per carrozza letto a uso singolo.

Per maggiori dettagli, si rimanda a questo link, in cui si troveranno tutte le informazioni sulle tratte e fermate che il treno effettuerà nell’Isola.