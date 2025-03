A partire da domenica 16 marzo, il lungomare di Aci Trezza sarà nuovamente interessato dall’attivazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL). Si tratta di un provvedimento già adottato con successo negli anni precedenti, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e migliorare la qualità della vita nelle aree più vicine alla costa.

La limitazione alla circolazione dei veicoli sarà in vigore ogni domenica e nei giorni festivi fino a maggio, garantendo così un ambiente più sicuro e accogliente sia per gli abitanti che per i visitatori.

“L’istituzione della ZTL è una decisione responsabile – ha spiegato il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra – che negli anni scorsi ha dato risultati molto positivi. Limitare il traffico nei periodi di maggiore afflusso consente di rendere il lungomare più sicuro, agevolando il passaggio pedonale e offrendo un’esperienza più piacevole a chi visita il nostro incantevole borgo marinaro. Invito tutti i cittadini e coloro che ne hanno diritto a richiedere tempestivamente i permessi per l’accesso alla ZTL e per i parcheggi riservati ai residenti, rivolgendosi al comando della polizia locale“.