Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto elezioni, confermando che i cittadini potranno votare su due giornate già a partire dalla prossima tornata amministrativa. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Le date ufficiali sono state individuate: il primo turno delle elezioni comunali si terrà il 25 e 26 maggio, mentre l’election day con i referendum coinciderà con i ballottaggi dell’8 e 9 giugno.

Le elezioni nei comuni siciliani

In Sicilia, le elezioni interesseranno cinque comuni: Castiglione di Sicilia, Raddusa e Tremestieri Etneo nella provincia di Catania, Montemaggiore Belsito in provincia di Palermo e Solarino in provincia di Siracusa. Gli elettori di queste località saranno chiamati a scegliere i propri rappresentanti in base alle nuove disposizioni stabilite dal decreto.

Verso una soluzione per i fuorisede

Durante il Consiglio dei Ministri è stata discussa anche la questione del voto per i fuorisede. L’obiettivo del governo è trovare un equilibrio tra il diritto al voto e le esigenze scolastiche, poiché molte scuole fungono da seggi elettorali. Palazzo Chigi sta valutando le modalità tecniche per agevolare il voto ai cittadini che studiano o lavorano lontano dal proprio comune di residenza, garantendo così una maggiore partecipazione alle urne.