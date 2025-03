Dal 31 marzo 2026 l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania si arricchirà di una nuova rotta internazionale. Grazie alla collaborazione con la compagnia aerea WizzAir, sarà attivata la tratta Catania-Wrocław, che collegherà la Sicilia alla Polonia con due voli settimanali. L’annuncio è stato dato dalla Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, sottolineando l’importanza di questa operazione per il turismo e l’economia locale.

Impatto positivo sul turismo e sull’economia

Secondo la Sac, il nuovo collegamento diretto con la Polonia rappresenta un’importante opportunità per la crescita del turismo in Sicilia. La tratta permetterà ai viaggiatori polacchi di raggiungere più facilmente l’isola, favorendo così il settore alberghiero, la ristorazione e le attività culturali. Inoltre, il potenziamento delle rotte internazionali rafforza il ruolo strategico dell’aeroporto di Catania come hub per i voli europei.

La dichiarazione dell’amministratore delegato della Sac

L’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione con WizzAir. “Questa operazione conferma lo scalo etneo come punto di riferimento per i collegamenti internazionali e favorisce nuove sinergie tra paesi. Il nostro obiettivo è garantire un’esperienza di viaggio di alta qualità per tutti i passeggeri”, ha dichiarato Torrisi.