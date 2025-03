Aumento pensioni 2025: L’aumento delle pensioni 2025 è in programma per il mese di luglio, quando verrà corrisposta la quattordicesima ai pensionati che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa. Questo incremento economico rappresenta un importante aiuto per chi percepisce un assegno pensionistico di importo ridotto, consentendo di far fronte con maggiore serenità alle spese quotidiane.

Aumento pensioni 2025: come funziona la quattordicesima

La quattordicesima mensilità è un’aggiunta straordinaria alla pensione ordinaria. A differenza della tredicesima, che spetta a tutti i pensionati e viene calcolata in proporzione all’assegno mensile percepito, la quattordicesima è destinata solo a determinate categorie di pensionati con redditi bassi. L’importo della somma aggiuntiva varia in base a diversi fattori, tra cui il reddito del pensionato, la gestione previdenziale a cui appartiene (lavoratori dipendenti o autonomi) e gli anni di contributi versati.

A chi spetta l’aumento delle pensioni a luglio 2025

Per ricevere la quattordicesima sulle pensioni nel 2025, è necessario essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici dell’Assicurazione generale obbligatoria o di gestioni speciali, come:

Lavoratori dipendenti;

Lavoratori autonomi;

Gestione separata;

Forme sostitutive dell’AGO;

Fondo clero;

Percettori di Assegno ordinario di invalidità;

Beneficiari della pensione ai superstiti.

Tuttavia, chi percepisce l’Assegno o la Pensione sociale, così come l’Ape Sociale, non ha diritto alla quattordicesima.

Un ulteriore requisito importante è quello anagrafico: i pensionati devono avere almeno 64 anni di età. Coloro che compiranno 64 anni entro luglio 2025 riceveranno la quattordicesima già a luglio, mentre chi li raggiungerà successivamente dovrà attendere il pagamento di dicembre.

Aumento pensioni 2025: limiti di reddito per ricevere la quattordicesima

La quattordicesima mensilità viene erogata solo a chi ha un reddito complessivo annuo inferiore a due volte il trattamento minimo di pensione. Nel 2025, il valore del trattamento minimo è stato fissato a 7.844,20 euro, quindi il limite di reddito per ricevere l’intero aumento è pari a 15.688,40 euro all’anno.

Per chi supera tale soglia, la quattordicesima viene ridotta in modo progressivo fino ad azzerarsi.