Con l’arrivo della primavera, l’attenzione si sposta già sulle prossime vacanze, a partire da quelle di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, seguite dai tanto attesi mesi estivi. Ogni anno, le preoccupazioni per i costi dei voli aumentano, con molti viaggiatori che cercano di anticipare l’acquisto dei biglietti per evitare gli aumenti tipici delle vacanze. Ma quanto dovranno mettere da parte gli italiani nel 2025 per volare durante le festività di primavera o per le vacanze estive?

Il trend dei voli a Pasqua: tra aumenti e previsioni

Negli ultimi dieci anni, il costo dei voli nazionali per Pasqua ha visto alti e bassi. Una stima condotta sulla base di dati registrati dalle piattaforme di riferimento, che esclude il triennio pandemico dal 2020 al 2022, ha mostrato questo trend altalenante. Il 2014 è l’anno che ha registrato la cifra più economica, con una media di 47,55 euro, mentre il 2018 ha toccato il picco di 107,56 euro. Nel 2023 e nel 2024, il prezzo medio si è attestato intorno ai 63 euro, ma per il 2025 le previsioni sono ancora incerte perché saranno molti gli italiani che decideranno di partire all’ultimo minuto, con i costi che inevitabilmente saliranno e modificheranno il quadro che si può tracciare al momento. Per chi ha prenotato sei mesi prima, il costo si aggira attorno ai 51 euro, ma chi decide di acquistare a ridosso della partenza potrebbe trovare prezzi più alti, sebbene meno elevati rispetto agli anni passati.

Anche per i voli europei, i prezzi hanno oscillato, con il 2018 che si conferma come anno record. Attualmente, i voli aerei per destinazioni europee sono più cari rispetto al periodo pre-Covid, con un costo medio di 83 euro nel 2024. Le stime per il 2025 indicano che un biglietto aereo prenotato sei mesi prima avrà un costo di circa 72 euro, ma il prezzo potrebbe salire se la prenotazione avviene all’ultimo minuto.

Voli estivi: cosa ci attende per luglio e agosto

Se la primavera con le sue festività ed i ponti rappresenta per alcuni la prima occasione per qualche giorno di vacanza, l’estate rappresenta sempre il periodo di massima affluenza e, di conseguenza, di maggiori costi. Per i voli nazionali, i prezzi si aggireranno attorno ai 69,97 euro, una cifra simile a quella del 2014, ma comunque più alta rispetto ad alcuni anni precedenti. D’altro canto, i voli europei estivi sono previsti intorno ai 107,73 euro, un prezzo che riflette l’andamento crescente dei costi negli ultimi anni, con un picco raggiunto nel 2023. Sebbene i prezzi siano leggermente aumentati rispetto al periodo pre-pandemico, non si prevedono incrementi record.