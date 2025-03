L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. ha annunciato che, a seguito dello sciopero nazionale indetto dai sindacati Cub Trasporti, il servizio di trasporto pubblico a Catania potrebbe subire alcune modifiche il prossimo 21 marzo 2025. La protesta riguarderà i lavoratori del settore autoferrotranvieri e avrà una durata complessiva di 24 ore.

Orari e dettagli dello sciopero

Il personale viaggiante aderente all’iniziativa si asterrà dal servizio in due fasce orarie: dalle 10:30 alle 18:00 e successivamente dalle 21:00 fino al termine della giornata lavorativa. Inoltre, il restante personale dell’Azienda Metropolitana, che comprende anche coloro impegnati in attività di supporto, si asterrà dall’attività lavorativa per l’intera durata del proprio turno.

L’azienda ha fatto sapere che, in seguito a queste astensioni, potrebbero verificarsi disagi e variazioni nei percorsi e nelle corse programmate. Si consiglia quindi agli utenti di pianificare con attenzione i propri spostamenti per evitare inconvenienti durante la giornata di sciopero.