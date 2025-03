Percorsi abilitati docenti: molte università italiane hanno inserito nei propri percorsi formativi anche quello relativo ai percorsi abilitanti per i futuri docenti! D’altronde già con il decreto ministeriale n. 156 del 24 febbraio 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha dato avvio ufficiale ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie, relativi all’anno accademico 2024/2025. Sono stati autorizzati complessivamente 44.283 posti, che saranno distribuiti tra i vari percorsi di formazione. Tuttavia, per alcuni percorsi, in particolare quelli che hanno richiesto un nuovo accreditamento o quelli già accreditati che sono stati modificati, è in corso la fase finale della procedura di verifica. Una volta conclusi questi accertamenti, i posti verranno definitivamente autorizzati tramite un ulteriore provvedimento.

Percorsi abilitati docenti, bandi in Sicilia

Non mancano opportunità di formazione per i futuri docenti anche in Sicilia. Per l’anno 2024/25 si potranno seguire i corsi presso numerose università e conservatori, tra cui:

l’accademia di Belle Arti di Catania,

il conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania,

il conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina,

l’università degli Studi di Catania,

l’università degli Studi di Enna Kore,

l’università degli Studi di Messina,

l’università degli Studi di Palermo.

Percorsi abilitati docenti, bandi al Sud Italia

Tantissime opportunità per chi vorrà intraprendere i percorsi abilitanti per docenti nelle Regione del sud Italia:

Abruzzo:

Accademia di Belle Arti dell’Aquila

Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara

Università degli Studi dell’Aquila: le domande possono essere inviate dal 14 al 24 marzo 2025.

Università degli Studi di Teramo

Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara: le domande possono essere inviate dal 14 al 24 marzo 2025.

Calabria:

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Conservatorio di Musica di Vibo Valentia: il termine per la presentazione delle domande scade il 13 marzo 2025.

Campania:

Università degli Studi Federico II di Napoli

Università degli Studi di Salerno

Puglia:

Istituzione Capofila: Università degli Studi Aldo Moro di Bari

Istituzione Capofila: Università del Salento: il termine per la presentazione delle domande è entro le ore 12 del 23 marzo 2025.

Sardegna:

Università degli Studi di Sassari: il bando scade il 17 marzo 2025.

Molise:

Università degli Studi del Molise: il bando è disponibile presso l’università.

Percorsi abilitati docenti, bandi al Centro Italia

Di seguito i dettagli sui bandi per i percorsi abilitanti per docenti nelle regioni del Centro Italia, con alcune relative scadenze:

Lazio:

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma

Libera Università degli Studi “Maria SS. Assunta” (LUMSA)

Università degli Studi della Tuscia: le iscrizioni sono aperte dalle ore 12:00 di giovedì 6 marzo 2025 fino alle ore 12:00 di giovedì 20 marzo 2025.

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT): le domande devono essere inviate entro il 25 marzo 2025.

Università degli Studi Roma Tre: le iscrizioni sono aperte dal 6 al 20 marzo 2025.

Marche:

Conservatorio di Musica “Pergolesi” di Fermo: il bando scade alle ore 24:00 del 24 marzo 2025.

Università di Macerata: le domande devono essere inviate entro il 21 marzo 2025 alle ore 13:00.

Toscana:

Università degli Studi di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena

Università per Stranieri di Siena: il termine per la presentazione delle domande è il 18 marzo 2025.

Umbria:

Università degli Studi di Perugia: il bando scade il 24 marzo 2025.

Percorsi abilitati docenti, bandi la Nord Italia

Tantissime le università al Nord Italia che da quest’anno offrono ai futuri docenti percorsi abilitativi. Di seguito le università in cui poter intraprendere questo percorso e alcune relative scadenze:

Emilia Romagna:

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna

Conservatorio di Musica “Vecchi Tonelli” di Modena e Carpi

Università degli Studi di Ferrara

Università di Parma: le domande devono essere inviate entro il 19 marzo 2025.

Friuli Venezia Giulia:

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Udine: le domande vanno presentate entro le ore 12 del 12 marzo 2025.

Liguria:

Conservatorio di Musica “Puccini” di La Spezia

Lombardia:

Conservatorio di Musica di Milano, con iscrizioni dal 10 al 23 marzo 2025

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia

Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Milano Bicocca: le domande vanno presentate dal 10 al 17 marzo 2025.

Piemonte:

Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria

Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino

Università degli Studi di Torino: la scadenza per le domande è fissata per l’11 marzo 2025.

Trentino Alto Adige:

Università di Trento

Veneto: