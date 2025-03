A Catania nella serata di ieri si sarebbe verificato l’ennesimo incidente mortale! A perdere la vita un uomo di 41 anni in sella alla sua moto. Il tragico scontro sarebbe avvenuto lungo la via Zia Lisa. E secondo quanto riportato da Tgr Sicilia, l’uomo, che in un primo momento stava tranquillamente percorrendo la via della città, per ragioni ancora da accertare, ha successivamente perso il controllo del veicolo. La moto ha quindi impattato violentemente con un’automobile che stava transitando in quel momento. Il colpo è stato fatale per il motociclista.

I primi soccorsi e il tentativo di rianimazione

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza tregua per estrarre il corpo della vittima, che era rimasto intrappolato sotto l’auto coinvolta nell’incidente. Nonostante i tentativi di rianimazione, effettuati anche dal personale sanitario, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e la morte è stata dichiarata sul posto.

Le autorità locali, in particolare la polizia municipale, hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare le eventuali cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto. Al momento, le indagini sono in corso per fare chiarezza sugli aspetti che hanno determinato il tragico epilogo di questa serata.