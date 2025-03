Bonus studenti 2025: numerosi i bonus per sostenere famiglie e studenti con spese scolastiche e non! Le agevolazione per il 2025 non mancano e lo scopo rimane sempre lo steso, sostenere le famiglie, ridurre il peso delle spese quotidiane e facilitare l’accesso all’istruzione. Al centro degli obietti la promozione dell’inclusione sociale e la valorizzazione del diritto allo studio. Tra le novità e i bonus a cui poter accedere tantissime opportunità che aiutano la famiglie con l’acquisto di materiali didattici e spese extrascolastiche. Di seguito tutti gli incentivi dei quali possono usufruire studenti e famiglie.

Bonus studenti 2025, spese extrascolastiche e scolastiche

Per l’anno 2025 non mancherà un bonus che finanzierà tutte le spese extrascolastiche di ogni singolo studente! A disposizione per 500 euro per favorire la partecipazione dei giovani tra i 6 e i 14 anni a sport o altre attività. L’incentivo è destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Inoltre per il 2025 grazie ai nuovi incentivi verranno coperte anche le spese scolastiche. Si ricorda che le detrazioni fiscali per le spese scolastiche sono un beneficio disponibile per tutti i contribuenti, senza la necessità di presentare l’Isee. Per l’anno 2025, è prevista una detrazione del 19% sulle spese scolastiche, con un importo massimo di 1.000 euro per ciascun figlio a carico che frequenta un istituto scolastico.

Bonus studenti 2025, carta del merito e carta della cultura

Anche per il 2025 sarà disponibile il Bonus Cultura 18 App, che dallo scorso anno è stato suddiviso in due contributi distinti: la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, entrambi dal valore di 500 euro e cumulabili. La Carta della Cultura Giovani è destinata ai ragazzi diciottenni che fanno parte di famiglie con un ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta del Merito, invece, è riservata ai giovani che hanno ottenuto il diploma di maturità con un punteggio minimo di 100/100, entro l’anno in cui compiono 19 anni.

Entrambi i contributi possono essere richiesti attraverso il sito del Ministero della Cultura fino al 30 giugno 2025.

Bonus studenti 2025, Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te, anche conosciuta come Social Card, è un aiuto economico destinato alle famiglie in difficoltà, offrendo un contributo di 500 euro. La carta può essere utilizzata per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici, carburante e beni di prima necessità. Non è necessario fare richiesta per ottenere questo beneficio, poiché sarà l’INPS a individuare i possibili beneficiari e inviare i relativi elenchi ai Comuni, che provvederanno a distribuirle.

Bonus studenti 2025, assegno unico

Ritorna anche per il 2025, l’assegno unico, una delle principali misure di supporto economico per le famiglie. L’importo dell’assegno varia in base al valore dell’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Chi non rinnova l’Isee ha comunque diritto a un importo base, che per il 2025 sarà di 57,5 euro al mese. Questo importo si applica anche alle famiglie con un Isee superiore a 45.824,71 euro. Per le famiglie con un Isee inferiore a questa cifra, l’assegno viene ricalcolato in base al reddito. L’importo massimo, destinato ai nuclei familiari con un Isee fino a 17.227,33 euro, arriva a superare i 200 euro al mese per ogni figlio minorenne. Per i figli maggiorenni, fino a 21 anni, l’importo varia tra un minimo di 28,8 euro e un massimo di 100 euro al mese.

Si ricorda che l’assegno unico, introdotto nel 2022, viene erogato automaticamente a chi già ne beneficia, senza necessità di presentare una nuova domanda. Tuttavia, è importante rinnovare l’Isee ogni anno per assicurarsi che l’importo dell’assegno corrisponda alla situazione economica attuale della famiglia.