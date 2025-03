Dopo il successo del periodo natalizio, ritorna il Sicilia Express in occasione della Pasqua 2025, per dare ai fuori sede (lavoratori e/o studenti) la possibilità di fare ritorno in Sicilia usufruendo di tariffe agevolate. Il servizio viene promosso dalla Regione Siciliana, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, ed è volto a contrastare il fenomeno “caro voli” che ogni anno penalizza chi, per i motivi più disparati, desidera rientrare nell’isola.

Sicilia Express: molto più che un mezzo di trasporto

Il Sicilia Express offre un’esperienza unica che va oltre il semplice viaggio. A bordo, è possibile partecipare a degustazioni di prodotti tipici preparati da chef esperti e vivere attività culturali come musica dal vivo e reading letterari, che celebrano le tradizioni siciliane. Un’opportunità per viaggiare a basso prezzo e scoprire la Sicilia non solo attraverso i paesaggi, ma anche attraverso i suoi sapori e la sua cultura.

Le novità del Sicilia Express Pasqua 2025

La versione pasquale del Sicilia Express presenta alcune importanti novità. Al classico itinerario ferroviario si accompagneranno, infatti, dei collegamenti in autobus tra le città strategiche del Nord Italia con il treno principale. Ben due gruppi di pullman partiranno da Bolzano (con fermate a Trento, Verona, Mantova e Modena) e da Trieste (con fermate a Venezia, Padova, Ferrara e Bologna).

Le date e il costo dei biglietti

Si prevede che le partenze del Sicilia Express siano a ridosso dei giorni di Pasqua, probabilmente venerdì 18 e sabato 19 aprile, con ritorno previsto lunedì 21 e martedì 22 aprile.

Altre date possibile potrebbero riguardare il ponte del 25 aprile e del primo maggio. Le città interessate dal tragitto verso la Sicilia saranno: Novara, Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina e Salerno. Giunto a Messina, il treno si dividerà in due tratte:

direzione Siracusa , con fermate a Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini e Augusta.

, con fermate a Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini e Augusta. direzione Palermo, con fermate a Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.

Il costo del biglietto per la nuova edizione sarà di: