Meteo Sicilia: le previsioni meteo dei prossimi giorni indicano un aumento delle temperature rispetto al fine settimana appena trascorso. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, ma con basse probabilità di pioggia. Solo mercoledì alcune città potrebbero essere interessate da leggere precipitazioni, mentre il resto dell’isola continuerà ad essere caratterizzato da nubi sparse, come nei giorni precedenti. D’altronde proprio in questi giorni si andrà in contro alla primavera! Si prospettano quindi temperature sempre più caldi e cieli sereni.

Meteo Sicilia, lunedì 10 marzo

Per la giornata di oggi, 10 marzo, si prospetta un cielo sereno intervallato dalla presenza di alcune nubi. Palermo, la città più calda dell’isola, registrerà una temperatura massima di 23 gradi e una minima di 14 gradi. A seguire Ragusa e Siracusa con 22 gradi. Nella nostra città di Catania si segnala una massima di ben 20 gradi ed una minima di 14!. La città più fredda sarà invece Enna, dove si avrà una temperatura massima di 18 gradi e una minima che scenderà fino a 7 gradi.

Le possibilità di pioggia sono davvero basse in tutta l’isola, mentre i venti saranno moderati.

Meteo Sicilia, martedì 11 marzo

La giornata di domani sarà simile a quella odierna, con nuvole sparse su gran parte dell’isola. Tuttavia, Ragusa e Siracusa godranno di un cielo sereno e un sole splendente, senza la previsione di nuvole in arrivo. Inoltre le temperature saranno in rialzo su tutta l’Isola! Le città più calde della giornata saranno, infatti, Ragusa e Siracusa, entrambe con una massima prevista di 24 gradi. Per quanto concerne la nostra città di Catania si registrerà una massima di 22 gradi ed una minima di 15 gradi. Al contempo la città di Trapani si prevede sarà la più fredda, con una temperatura massima di 18 gradi e una minima di 13 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 12 marzo

La giornata di mercoledì si presenterà diversa rispetto ai giorni precedenti. Le nuvole sparse continueranno ad interessare gran parte dell’isola, ma a Messina il cielo sarà completamente coperto. A Palermo e Trapani, invece, sono previste piogge intermittenti, seguite da schiarite. Le temperature subiranno una leggera discesa, portando con sé un ritorno del freddo.

La città più calda di mercoledì sarà Siracusa, con una massima di 22 gradi e una minima di 10 gradi. Enna risulterà la città più fredda, con una massima di soli 16 gradi e una minima di 7.