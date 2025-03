Lavoro Catania: attualmente molte aziende sul territorio di Catania sono alla ricerca di nuovo personale da inserire nel settore vendita! Le figure richieste devono essere in grado di gestire le vendite, assistere i clienti durante il processo di acquisto, rifornire gli scaffali e mantenere l’ordine nel punto vendita. Di seguito tutte le posizioni aperte e il requisiti specifici richiesti.

Lavoro Catania, Carpisa

Carpisa, azienda di riferimento nel settore della valigeria, borse e accessori, con una rete di oltre 450 punti vendita in Italia e all’estero, è attualmente alla ricerca di un/una addetto/a alla vendita per il loro store di Catania.

Si richiede al candidato una pregressa esperienza nel settore retail e una spiccata predisposizione ai rapporti con il pubblico. È richiesta una buona capacità organizzativa, spiccate doti relazionali e una forte attitudine al servizio clienti. Inoltre, è indispensabile la disponibilità a lavorare su turni, compresi i weekend e le festività. Tra le mansioni previste: l’accoglienza della clientela, la gestione e il controllo del prodotto e l’allestimento delle vetrine.

Non è specificato il tipo di contratto o la retribuzione.

Lavoro Catania, Primark

Primark, azienda irlandese specializzata nella vendita di abbellimento e accessori è attualmente alla ricerca di nuovo personale da inserire nel punto vendita di Catania. L’azienda è attualmente alla ricerca di un/una addetto/a alla vendita. Il candidato avrà il compito principale di offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto unica, assistendoli nella scelta dei prodotti, nella gestione degli acquisti e dei resi. Sarà responsabile dell’allestimento dell’area vendita, mantenendo gli scaffali sempre pieni, ordinati e mettendo in evidenza i nuovi articoli. Il profilo ideale possiede buone doti comunicative, attenzione ai dettagli e capacità organizzative. Inoltre una precedente esperienza nella vendita al dettaglio sarà considerata un plus.

Il contratto offerto sarà part-time con un monte ore variabile. Per il part-time da 18 ore, è necessaria disponibilità prevalentemente nel fine settimana, mentre per il part-time da 20 ore la disponibilità richiesta sarà su turni dal lunedì alla domenica. Per la tipologia contrattuale Job on call, è richiesta la disponibilità su turni, riservata a candidati con età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55 anni.

Lavoro Catania, Despar

Despar , nota catena di supermercati, è attualmente alla ricerca di un nuovo addetto al reparto salumeria presso il suo punto vendita di Acireale. La posizione offerta prevede un contratto della durata di 3 mesi. La retribuzione mensile iniziale è di €1.400,00. Il candidato ideale dovrà avere una solida esperienza nel settore, con un minimo di 4 anni di esperienza pregressa come addetto/a al reparto salumeria. È richiesta la disponibilità ad orari flessibili, in quanto l’organizzazione dei turni potrà variare.