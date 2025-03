Concorso ATA: in scadenza un nuovo concorso ATA per il 2025! . Le selezioni sono volte a reclutare personale con diverse mansioni, tra cui assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari, per potenziare il supporto alle attività scolastiche. I vincitori di concorso potranno godere di un tempo pieno a contratto indeterminato. Di seguito tutte le informazioni su come inviare domanda, sui post disponibili e sui requisiti specifici.

Concorso ATA, i posti disponibili

Il Conservatorio Statale di Musica “Tomadini” ha indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di personale nel ruolo di Assistente ATA. Questa selezione è rivolta sia al Conservatorio di Udine che a quello di Trieste. Si ricorda che, per poter partecipare al concorso, possono presentare domanda sia i diplomati che i laureati.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissata al 19 marzo 2025, alle ore 18:00. È fondamentale rispettare questa tempistica per evitare esclusioni dalla selezione. I candidati interessati sono invitati a presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma online predisposta ovvero il Portale inPa, dove si dovrà compilare un modulo e inserire tutti id ari richiesti e la relativa documentazione necessaria. Inoltre, è altamente consigliato disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Concorso ATA, requisisti specifici

Per poter partecipare al concorso indetto dal Conservatorio Statale di Musica Tomadini, è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici, previsti dalla normativa per i concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea;

o di un paese dell’Unione Europea; età minima di 18 anni;

di 18 anni; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; godimento dei diritti civili e politici;

civili e politici; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);

nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo); diploma di istruzione secondaria di II grado che consenta l’accesso all’università;

di istruzione secondaria di II grado che consenta l’accesso all’università; titolo di studio equipollente per chi ha conseguito il diploma all’estero, riconosciuto tramite certificazione ufficiale.

Concorso ATA, la selezione del personale

Il concorso per l’assunzione di assistenti ATA prevede un articolato processo di selezione suddiviso in diverse fasi, pensato per valutare in modo approfondito le competenze e le capacità dei candidati. La procedura selettiva si compone delle seguenti fasi: