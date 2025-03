Concorsi pubblici: in scadenza per questa settimana numerosi concorsi pubblici nazionali e locali. Si ricorda che i diversi bandi pubblici sono aperti sia a diplomati che laureati. Per la maggior parte delle posizioni, non è necessaria esperienza pregressa e non ci sono limiti di età, ad eccezione dei concorsi riservati al personale militare. Di seguito tutti quelli in scadenza dal 10 al 16 marzo 2025!

Concorsi pubblici, allievi marescialli

Il Ministero della Difesa ha avviato il concorso per l’Aeronautica Militare, finalizzato all’ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per 300 Allievi Marescialli. Possono partecipare alla selezione i diplomati o coloro che conseguiranno il diploma entro la fine dell’anno in cui viene pubblicato il bando. La procedura è aperta sia a civili che a militari. Le candidature possono essere inviate fino al 15 marzo 2025.

Concorsi pubblici, Marina Militare

È stato pubblicato il concorso per l’ammissione di Ufficiali alla Marina Militare per l’anno 2025, con l’obiettivo di coprire un totale di 43 posti. Il concorso è aperto a laureati, sia civili che già appartenenti all’ambito militare, offrendo un’opportunità di carriera nella Marina. Gli interessati devono presentare le loro domande di partecipazione entro e non oltre il 12 marzo 2025. Questo bando rappresenta una chance importante per chi desidera intraprendere una carriera di alto livello nel settore militare, con un percorso formativo che unisce esperienza pratica e preparazione accademica.

Concorsi pubblici, Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha annunciato l’avvio di nuove selezioni pubbliche per l’assunzione di esperti in vari settori professionali. In totale, saranno reclutate 32 risorse, ciascuna con esperienza comprovata e competenze specifiche in ambiti differenti, tra cui comunicazione, giuridico–contabile, informatica, tecnici e altri. L’obiettivo è potenziare l’organico del Ministero con professionisti altamente qualificati che contribuiranno a supportare le diverse attività istituzionali. Gli interessati a partecipare alla selezione devono inviare la propria candidatura entro il 10 marzo 2025, rispettando le scadenze indicate nel bando.

Concorsi pubblici, MAECI

C’è ancora poco tempo per partecipare al concorso MAECI 2025, che seleziona 200 Assistenti da inserire nel Ministero degli Affari Esteri. A concorso potranno partecipare sia diplomati che laureati, ai vincitori sarà offerto un contratto a tempo indeterminato, con inserimento nell’Area degli Assistenti, nelle attività amministrative, contabili e consolari (Codice ACC). Le candidature devono essere inviate entro il 12 marzo 2025.