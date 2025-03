Sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione su Corso Sicilia, una delle principali arterie di Catania che collega il centro città alla zona portuale. Si punta ad una rigenerazione urbana dell’area, che da anni ospita numerose attività commerciali e servizi e ben due accessi alla metropolitana della città.

Il progetto di riqualifica

Il progetto, approvato dalla giunta Trantino il 30 dicembre scorso, è finanziato grazie ai fondi del PNRR e fa parte di un più ampio piano di miglioramento urbano. I lavori saranno realizzati dall’impresa Cosedil, sotto la supervisione della direzione dei Lavori Pubblici comunali, guidata da Fabio Finocchiaro. Le modifiche comprendono la ristrutturazione delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi, l’aggiornamento dell’illuminazione pubblica con luci a LED e il rafforzamento del sistema di videosorveglianza. Inoltre, verranno installati separatori di carreggiata alberati con l’introduzione di nuove aree verdi. A questo si aggiunge un miglioramento degli accessi alla metropolitana. L’intento è di restituire bellezza e funzionalità a una zona che, da tempo, si trova in stato di degrado, promuovendo una gestione del traffico più moderna e sostenibile.

Le dichiarazioni del sindaco Trantino

A dire la sua sui progetti di riqualifica il sindaco Enrico Trantino ha dichiarato: “sebbene di straordinaria importanza, questi interventi sono complementari rispetto al grande piano di riassetto previsto per tutto Corso Sicilia e le vaste aree limitrofe, come Piazza della Repubblica e quelle annesse al vecchio San Berillo. Si tratta di un investimento significativo, ma rappresenta solo una porzione di quanto pianificato dalla nostra Amministrazione per tutto quella zona. Con l’assessore Parisi, abbiamo avviato un tavolo di lavoro permanente con i tecnici dei Lavori Pubblici per garantire un intervento omogeneo e ben coordinato su questa area”.

Secondo l’assessore Parisi, la riqualifica di Corso Sicilia si inserisce all’interno di un piano più ampio, che include anche i lavori avanzati a Piazza Turi Ferro e nel vecchio San Berillo, oltre agli interventi previsti per Piazza della Repubblica, dove sorgerà un grande parco verde. Nei prossimi giorni, la Giunta Comunale discuterà e delibererà sul progetto esecutivo per aprire un nuovo cantiere, che avrà un impatto significativo anche su Piazza Grenoble.