I dati

Tra i Ccr, il centro comunale di raccolta di Librino per i risultati raggiunti è il migliore: nel periodo agosto 2024-febbraio 2025, ha registrato 8.886 conferimenti, con 1.115,11 tonnellate di rifiuti raccolti, rappresentando il sito più attivo della città. Seguono il Ccr di via Cairoli, con 340,85 tonnellate raccolte tra gennaio e febbraio 2025, e il Ccr di viale Tirreno, che nello stesso periodo ha totalizzato 273,76 tonnellate. I centri di Borgo-Sanzio e Picanello, sempre nel bimestre gennaio-febbraio 2025, hanno raccolto rispettivamente 132,08 e 179,71 tonnellate.

Le parole dell’assessore Pesce

Massimo Pesce, assessore all’ ecologia, ha commentato con grande soddisfazione i risultati, definendoli un “primo traguardo significativo” per la città. “Con oltre 2.040 tonnellate di rifiuti gestiti correttamente attraverso le nostre isole ecologiche, dimostriamo che Catania sta abbracciando con responsabilità i principi dell’economia circolare. Il Ccr di Librino, con oltre 1.115 tonnellate, è un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa produrre risultati tangibili”, ha dichiarato l’assessore.

Questi numeri, sottolinea, non sono solo statistiche, ma un risultato ottenuto grazie a diversi fattori: campagne di sensibilizzazione, ampliamento dei servizi e di un lavoro quotidiano per rendere la differenziata sempre più accessibile. Inoltre ha parlato di nuovi progetti, come l’installazione di nuovi punti di conferimento ed iniziative per il riutilizzo dei materiali riciclati. “L’obiettivo è ridurre ancora sensibilmente i rifiuti indifferenziati, che costano tanto in termini economici e di danno ambientale”, ha aggiunto.

Infine, l’assessore Pesce ha voluto ringraziare i cittadini che contribuiscono al miglioramento della raccolta differenziata attivamente, mentre ha lanciato un messaggio a chi ancora non utilizza le isole ecologiche: “Ogni gesto conta per preservare l’ambiente, per il presente e per le generazioni future. Inoltre, conferire correttamente i rifiuti permette di godere di sgravi sulla Tari”.