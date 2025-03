Fino al 31 luglio 2025, si terrà a Catania la mostra dal titolo “La Terra di Mezzo“, dedicata a J.R.R. Tolkien, il geniale creatore de “Il Signore degli Anelli” che ha generato un universo letterario capace di affascinare e rapire il cuore di milioni di lettori in tutto il mondo.

La mostra, che si terrà al Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 121, permetterà a tutti i suoi visitatori di poter intraprendere un vero e proprio viaggio, ripercorrendo non solo la vita, ma anche il lavoro accademico e la creatività dello straordinario scrittore, attraverso manoscritti autografi, lettere, fotografie e opere d’arte ispirate alla Terra di Mezzo. Un omaggio agli adattamenti cinematografici, dalla trilogia di Peter Jackson al film d’animazione di Ralph Bakshi. 80 opere originali di 39 artisti internazionali, che celebrano l’influenza visiva del mondo tolkieniano.

Info su orari e biglietti

La mostra sarà aperta dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 19 (l’ultimo ingresso è previsto un’ora prima della chiusura).

Il costo dei biglietti è:

10,00 euro (intero);

6,00 euro (ridotto per studenti universitari, gruppi, over 65, residenti a Catania).

Il biglietto è gratuito, invece, per i disabili e gli invalidi con accompagnatori e per i bambini sotto i 10 anni d’età.

Così si è espresso il Sindaco di Catania, Enrico Trantino: “Tolkien ci insegna a migliorare noi stessi attraverso prove difficili, a riflettere su temi come l’amicizia, l’amore e il servizio agli altri. Ospitare questa mostra è un’opportunità unica per Catania, un tassello della nostra rinascita culturale“.

Queste le parole del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli: “Tolkien parla una lingua universale, senza tempo. La sua epica moderna ci insegna valori eterni: l’amicizia, l’eroismo, il rispetto per la natura. Questa mostra è un viaggio nella sua anima, un messaggio di speranza e creatività che resta attualissimo“.