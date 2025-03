Da oggi il via alla campagna “Seatbelt“, promossa a livello nazionale e nata dalla cooperazione tra le polizie stradali dei vari paesi europei e la Polizia Stradale italiana. I controlli avranno luogo da oggi, 10 marzo fino al 17 marzo 2025. L’iniziativa ha lo scopo di rafforzare gli standard di sicurezza sulle strade e sensibilizzare gli utenti sulla fondamentale importanza dell’uso delle cinture di sicurezza.

I controlli e le eventuali multe

Le pattuglie della sezione di Polizia Stradale di Catania, così come quelle in tutta Italia, saranno impegnate in un’intensificazione dei controlli lungo le principali arterie stradali della zona. In particolare, i controlli riguarderanno l’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta, con un’attenzione particolare ai seggiolini per bambini, per garantire che i più piccoli viaggino sempre in totale sicurezza.

Durante l’intera settimana di attività, gli agenti monitoreranno scrupolosamente il rispetto delle normative vigenti, e chi verrà sorpreso a non rispettare la legge, incorrerà in una sanzione amministrativa che varierà da 83 a 332 euro, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. La campagna ha come obiettivo quello di educare i conducenti e i passeggeri sull’importanza della cintura di sicurezza, che rappresenta un elemento cruciale per la protezione in caso di incidenti, specialmente in situazioni di arresto improvviso del veicolo o collisioni.

La Polizia Stradale invita tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a garantire la sicurezza di se stessi e degli altri, ricordando che una piccola azione come allacciare la cintura può fare una grande differenza in caso di emergenza.