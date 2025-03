Durante le prima ore della mattinata, un tragico incidente stradale si è verificato sulla Catania-Siracusa. Si tratta di un maxi-tamponamento che ha coinvolto tre automobili e due mezzi pesanti, nei pressi della galleria San Demetrio. L’incidente ha causato la chiusura della carreggiata in direzione della statale 114, nel territorio di Catania, per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari.

Le prime ricostruzioni

La vittima, una giovane donna di 24 anni originaria di Belpasso, si trovava a bordo di una Toyota Aygo. Nonostante i tempestivi soccorsi, la ragazza è rimasta intrappolata tra le lamiere e purtroppo è deceduta. Attualmente sul posto si conducono le prime indagini delle forze dell’ordine e dalla Polizia Stradale, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e identificare le responsabilità. I rilievi sono ancora in corso e la chiusura del tratto autostradale è stata necessaria per garantire la sicurezza degli operatori e consentire il completamento delle verifiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di soccorso Anas e le forze dell’ordine, con l’obiettivo di gestire la situazione e ripristinare la viabilità non appena le operazioni saranno terminate.

In aggiornamento…