Le segreterie provinciali di Uiltrasporti, Faisa Cisal e Uglautoferro hanno confermato lo sciopero di quattro ore dei lavoratori dell’Amts, previsto per la giornata di oggi, lunedì 10 marzo.

In una nota congiunta, i sindacati hanno messo in luce le gravi difficoltà che da anni i dipendetenti Amts sono costretti a subire. Tra le principali problematiche, e forse anche tra le più gravi: turni massacranti per gli operatori di esercizio, l’obbligo di fare straordinari senza sosta e la carenza di personale nel settore officina. A ciò si aggiungono turni insostenibili per i lavoratori della mobilità e gli errori frequenti nelle buste paga. Le sigle sindacali denunciano inoltre la costante violazione degli accordi aziendali, in vigore da oltre 30 anni, e chiedono con forza un nuovo accordo di secondo livello che garantisca condizioni di lavoro più giuste e dignitose per tutti i dipendenti.

Lo sciopero, che avrà luogo dalle 12 alle 16, sarà accompagnato da un sit-in con la partecipazione dei rappresentanti sindacali, che si terrà dalle 12 alle 13.30 in piazza Stesicoro. I sindacati chiedono maggiore attenzione alle problematiche che da tempo condizionano le condizioni di lavoro e la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Nuovi orari feriali

Si ricorda inoltre che, a partire dal 3 marzo 2025, sono entrati in vigore i nuovi orari feriali invernali. Con relativi cambi di corse e orari! Si invita l’utenza a consultare gli orari aggiornati sui canali ufficiali per evitare disagi e a prendere visione di eventuali variazioni rispetto agli orari precedenti.