Stai programmando un soggiorno di studio in Francia? Ricchissima di storia, di cultura e di varietà linguistiche, la Francia è il luogo perfetto per tutti gli studenti che vogliono trascorrere un periodo all’estero durante gli anni scolastici o universitari. Da sempre meta privilegiata dai più giovani, le città de “L’Hexagone” offrono moltissime opportunità per coniugare le attività più disparate, dallo studio al divertimento.

Ecco, dunque, una guida per te su quali città scegliere, quale piattaforma di prenotazione di alloggi online utilizzare, dove andare e cosa fare per migliorare le tue competenze linguistiche, ma anche per vivere un’esperienza di vita indimenticabile sotto tutti gli aspetti.

Dove studiare in Francia: un soggiorno a Parigi

Da sempre considerati i “cugini” degli italiani, i francesi sono il popolo ideale per accogliere gli studenti italiani. L’arte, la cultura, la gastronomia e la “joie de vivre” che troverai in Francia, per certi aspetti, è molto simile a quella italiana. Non avrai, dunque, particolari problemi ad ambientarti e a sentirti subito a casa. Inoltre, meta prediletta da studenti di tutto il mondo, la Francia sarà per te l’occasione di incontrare tantissime persone di lingue e culture differenti e che, proprio per questo, arricchiranno per sempre il tuo percorso personale e professionale.

Quando pensiamo alla Francia, certamente, la prima città a saltare alla mente è Parigi. La “ville lumière” è perfetta per un’esperienza di studio per chi non ha paura di immergersi in una grande città, sempre in movimento e vitale. Dalle passeggiate lungo la Senna alle visite nei musei più importanti (il Louvre, il Musée d’Orsay, il Musée de l’Orangerie, ecc.), dai bistrot tipici del quartiere latino ai bellissimi parchi (il Jardin du Luxembourg e il Parc des Buttes-Chaumont, solo per citarne alcuni), la noia non è mai contemplata.

Viaggi studio in altre città francesi

Tuttavia, quando si programma un viaggio studio in Francia, non bisogna sottovalutare anche le altre splendide città francesi, altrettanto ricche di possibilità e di luoghi da scoprire. Le dimensioni più contenute di altre città, rispetto a quelle di Parigi, possono rappresentare un vantaggio da sfruttare: scegliere un luogo più piccolo e più raccolto, infatti, può essere la soluzione perfetta per chi è alla prima esperienza all’estero, per chi ha qualche timore di buttarsi in un’avventura da solo o, semplicemente, per chi ha voglia di un luogo meno affollato.

Tra le città più affascinanti, citiamo, per esempio, Tours che si trova nella valle della Loira: oltre a essere un punto strategico per visitare tutti i castelli del circondario, è perfetta per imparare la vera lingua francese. Un’attenzione particolare merita, poi, la splendida Lione, ricca di storia, di cultura e di bouchon per assaporare al meglio i sapori francesi. Non bisogna dimenticare, infine, le splendide città sul mare come Bordeaux, Marsiglia, Nizza, Montpellier, dove non potrete far altro che sentirvi a casa.

Dove alloggiare in Francia

Una volta scelta la vostra città preferita, dunque, non resta che fare i bagagli. Ma dove alloggiare? La ricerca di un alloggio è sicuramente la fase che spaventa di più gli studenti in procinto di partire per un’esperienza all’estero. Tuttavia, al giorno d’oggi, trovare alloggi in Francia è sempre più facile: esistono, infatti, delle piattaforme online, semplici e intuitive, che faciliteranno di gran lunga la vostra ricerca. Dalla prenotazione alla visita, si può godere di un supporto in ogni fase della locazione, che permetterà di agire in sicurezza e di trovare sempre degli annunci verificati.

Non sono rari, infatti, i falsi annunci che, spesso, si trovano su alcuni siti internet e sui social network. Quando si cerca un alloggio in Francia, occorre sempre fare attenzione alle numerosissime arnaques, le truffe in francese; consigliamo, quindi, di rivolgersi sempre a siti e piattaforme affidabili, che vi permetteranno di godere a pieno e in totale sicurezza del vostro soggiorno studio all’estero.

Non vi resta che organizzarvi e vivere al massimo la vostra esperienza in Francia. Buon viaggio!