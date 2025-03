Anche quest’anno, la Sicilia celebra la memoria di Sebastiano Tusa, il grande archeologo e assessore regionale, vittima del disastro aereo avvenuto in Etiopia nel 2019. Lunedì 10 marzo, giornata di commemorazione in occasione del sesto anniversario della sua tragica scomparsa, la Regione Sicilia ha previsto una serie di iniziative culturali, tra cui ingressi gratuiti in numerosi musei e siti archeologici.

Un tributo all’archeologo siciliano

Sebastiano Tusa è stato una figura fondamentale nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, per questo le iniziative organizzate per la giornata e l’ingresso gratuito ai musei regionali, rappresentano un’importante occasione non solo per onorare il suo ricordo, ma anche per diffondere la conoscenza della nostra storia. “Un’occasione per ricordare i suoi inestimabili lasciti, per proseguire nel solco da lui tracciato e trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la storia e per l’archeologia – commenta l’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato – Attingere dal passato per reinventare il futuro: questo il messaggio che la sua eredità ci affida“.

Le iniziative in tutta la Sicilia

In tutta la regione sono previsti eventi speciali per celebrare l’archeologo siciliano e il suo lavoro. A Catania, il Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci offrirà visite guidate, con un focus sulle opere di pittori e argentieri messinesi, esposte nella Chiesa di San Francesco Borgia. L’ingresso gratuito sarà esteso anche al Teatro Antico della città. A Naxos, il Parco Archeologico locale organizzerà una visita guidata con esperti e accompagnatori turistici della provincia di Messina, mentre a Francavilla di Sicilia, il Museo Archeologico MaFra aprirà le sue porte con ingresso libero. Anche Palermo parteciperà alla giornata di commemorazione, per cui la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, ha disposto l’apertura di molteplici siti storici significativi.

Per chi desideri cogliere l’occasione di conoscere nuovi capitoli della storia siciliana, è disponibile l’elenco completo delle iniziative della giornata nella sezione “eventi” del portale regionale Sicilia Archeologica e sui siti web delle singole istituzioni culturali.