Meteo Sicilia: si prospetta per i siciliani un fine settimana all’insegna del maltempo, con piogge diffuse che hanno portato la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo arancione per la giornata di oggi, venerdì 7 marzo, e prevedere la chiusura delle scuole in alcuni comuni della provincia etnea.

Meteo Sicilia: venerdì 7 marzo

Nella giornata odierna, il transito di una perturbazione di origine africana porterà condizioni di maltempo su gran parte della regione. Il cielo si presenterà nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, che potranno risultare moderate o, in alcuni casi, anche forti. I fenomeni più intensi interesseranno in particolare Catania e i comuni della provincia etnea, con piogge copiose che potrebbero intensificarsi in possibili temporali. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 14 gradi, con valori notturni in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Previste anche forti raffiche di venti che soffieranno da scirocco, creando un ulteriore fattore di instabilità atmosferica.

Meteo Sicilia: sabato 8 marzo

Il tempo instabile persisterà anche nella giornata di sabato 8 marzo, con ampie velature che copriranno gran parte del cielo. Le piogge, seppur più deboli rispetto alla giornata precedente, continueranno a manifestarsi a tratti, con fenomeni più consistenti nell’area etnea. A differenza di venerdì si registrerà un lieve miglioramento, con brevi schiarite che permetteranno la comparsa di qualche raggio di sole nelle ore centrali della giornata. Le temperature massime saliranno lievemente, raggiungendo i 15-16 gradi, mentre le minime resteranno pressoché stazionarie. Non si escludono brevi momenti di maggiore stabilità nelle ore più calde.

Meteo Sicilia: domenica 9 marzo

La giornata di domenica segnerà il passaggio da questo piovoso weekend verso l’inizio della stagione primaverile. Un lieve aumento della pressione atmosferica, favorirà una tendenziale stabilità con cielo per lo più sereno sui settori settentrionali e occidentali, mentre altrove la giornata sarà ancora caratterizzata da maggiore nuvolosità con possibili piovaschi sulla costa orientale. Le temperature faranno sentire questo clima primaverile in avvicinamento, con un innalzamento delle massime che raggiungeranno i 18-19 gradi.