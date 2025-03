Detrazione luce e gas 2025: La detrazione delle bollette di luce e gas non è prevista per tutti i contribuenti, ma solo per determinate categorie di lavoratori. Infatti, nel modello 730/2025, utilizzato principalmente da lavoratori dipendenti e pensionati, non è possibile portare in detrazione le spese per le utenze domestiche. Tuttavia, professionisti, lavoratori autonomi e imprese possono usufruire di questa possibilità attraverso il modello Redditi, ma solo in determinate condizioni.

Detrazione luce e gas 2025: chi ne ha diritto?

La detrazione luce e gas 2025 non è uno sconto fiscale generalizzato per le famiglie, ma una possibilità riservata ai lavoratori autonomi e ai professionisti con partita IVA ordinaria. Sono esclusi, invece, i soggetti che operano con il regime forfettario, poiché il loro reddito non è assoggettato all’IRPEF. Le bollette detraibili devono essere intestate al titolare di partita IVA e riferirsi a un contratto con piano business.

Inoltre, chi svolge la propria attività in modalità smart working può portare in deduzione anche le bollette delle utenze domestiche, a patto che non disponga di un altro immobile adibito a ufficio nel medesimo Comune. In questo caso, le spese per luce e gas possono essere detratte solo al 50%, in quanto considerate a uso promiscuo (sia lavorativo che domestico).

Condizioni per ottenere la detrazione luce e gas 2025

Per poter usufruire della detrazione luce e gas 2025, è necessario rispettare alcune condizioni specifiche:

Il contratto di fornitura deve essere business : l’utenza deve essere intestata al titolare di partita IVA con un piano aziendale.

: l’utenza deve essere intestata al titolare di partita IVA con un piano aziendale. L e bollette devono essere intestate al lavoratore autonomo: se l’intestatario è un familiare (ad esempio il coniuge), il beneficio fiscale non è riconosciuto.

se l’intestatario è un familiare (ad esempio il coniuge), il beneficio fiscale non è riconosciuto. Smart working e uso promiscuo dell’immobile: il lavoratore deve operare da casa e non possedere un’altra sede operativa nello stesso Comune.

il lavoratore deve operare da casa e non possedere un’altra sede operativa nello stesso Comune. La detrazione è del 50%: le spese possono essere dedotte solo per metà del loro importo, poiché riguardano un immobile utilizzato sia per scopi personali che professionali.

Ulteriori specifiche

La possibilità di portare in deduzione le bollette di luce e gas nel 2025 rappresenta un’opportunità per professionisti e autonomi, ma non per dipendenti e pensionati. Per beneficiare dello sconto fiscale, è essenziale rispettare le condizioni stabilite, come il possesso di una partita IVA ordinaria e l’utilizzo dell’utenza a fini lavorativi. Se si rientra tra i soggetti idonei, conviene conservare le fatture e inserirle nella dichiarazione dei redditi per ridurre l’imponibile fiscale.