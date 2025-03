Concorso ispettori di vigilanza INPS: Il 2025 segna l’avvio di un’importante opportunità di carriera per chi desidera lavorare all’INPS, infatti l’Istituto ha annunciato un nuovo concorso per ispettori di vigilanza INPS, finalizzato alla copertura di 394 posti a tempo indeterminato. La selezione pubblica sarà aperta ai laureati e si articolerà in diverse prove d’esame.

Requisiti per il concorso ispettori di vigilanza INPS

Per partecipare al concorso è necessario possedere una laurea e considerato che il profilo rientra nell’Area dei Funzionari, è probabile che saranno richiesti titoli di studio specifici in ambito economico, giuridico o politico. Inoltre, i candidati dovranno soddisfare i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, stabiliti dalla normativa vigente che saranno presenti nel bando ufficiale.

Prove d’esame del concorso INPS 2025

La selezione per il concorso Ispettori di Vigilanza INPS seguirà le nuove linee guida dei concorsi pubblici, con una o più prove scritte e orali, oppure un’unica prova scritta semplificata. Data la grande affluenza prevista, potrebbe essere introdotta una prova preselettiva.

Le materie d’esame probabili includono:

Diritto amministrativo, civile e commerciale

Diritto penale e procedura penale

Diritto tributario e comunitario

Contabilità aziendale e tecniche di bilancio

Diritto del lavoro e legislazione sociale

Lingua inglese e strumenti informatici

Per prepararsi al meglio, è consigliabile consultare i manuali specifici per concorsi INPS, che verranno aggiornati dopo la pubblicazione del bando ufficiale.

Stipendio e assunzione per il concorso ispettori di vigilanza INPS

Gli ispettori di vigilanza INPS percepiranno una retribuzione annua lorda di 26.440,36 euro, corrispondente a circa 1.800 euro netti al mese, con eventuali emolumenti aggiuntivi. Le assunzioni, ha fatto sapere l’INPS, dovranno essere completate entro il 2025.

Il bando ufficiale del Concorso INPS 2025 per ispettori di Vigilanza è atteso e uscirà molto probabilmente in primavera. Chi desidera partecipare deve monitorare il sito dell’INPS e i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti in tempo reale.