Questa mattina, poco dopo le 9:30, un critico incidente stradale ha coinvolto un’autocisterna sulla Strada Statale 192, al km 63+600, nei pressi del bivio Iannarello, nel territorio di Paternò (CT). I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania, supportati dal Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), inviati dalla Sede centrale sono intervenuti prontamente per gestire l’incidente che ha visto il ribaltamento del mezzo pesante, carico di gasolio.

La dinamica dell’incidente e le operazioni di soccorso

Secondo quanto risulta dai primi accertamenti, il conducente, per cause ancora ignote e in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’autocisterna, così il mezzo sarebbe uscito autonomamente fuori di strada ribaltandosi sul fianco. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno messo in sicurezza l’area circostante, prevenendo rischi ulteriori. Nonostante il ribaltamento del mezzo, non sono stati registrati gravi danni ma solo una modesta perdita di carburante, contenuta grazie all’intervento del personale specializzato.

Anche il conducente dell’autocisterna sembrerebbe tendenzialmente illeso, già fuori dal mezzo al momento dell’arrivo dei soccorsi. Subito dopo, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del Servizio 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto sono stati presenti anche agenti della Polizia Locale, che hanno collaborato con i Vigili del Fuoco per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso e la gestione del traffico nella zona.

Indagini e operazioni ancora in corso

Al momento, le cause che hanno portato al ribaltamento dell’autocisterna sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La situazione resta comunque sotto controllo e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso per ripristinare la normale viabilità sulla SS192.