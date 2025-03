Il mese di marzo è dedicato alla prevenzione oncologica e al benessere della donna. L’Azienda sanitaria provinciale, con il coinvolgimento dei consultori familiari e degli ambulatori di mammografia, ha creato un’opportunità per sensibilizzare la popolazione target, offrendo una maggiore disponibilità di prestazioni anche nel pomeriggio. Gli screening oncologici rappresentano una delle strategie più efficaci per tutelare la salute delle donne e salvare numerose vite ogni giorno. “La prevenzione è un atto di responsabilità verso se stessi”, afferma Giuseppe Laganga Senzio, direttore generale dell’Asp, ribadendo l’importanza di prendersi cura della propria salute.

Le iniziative per la Giornata Internazionale della donna

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, l’Azienda sanitaria provinciale ha previsto delle aperture straordinarie dei Consultori familiari. In particolare, dalle 8:30 alle 13, le donne di Catania, Bronte e Caltagirone potranno accedere per effettuare test di screening, come Pap Test o Hpv Test. Il servizio è destinato alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni e può essere prenotato al numero verde 800.894007. Un’opportunità concreta per sensibilizzare la popolazione femminile sulla salute e sulla prevenzione.

Mammografia gratuita

Sempre l’8 marzo, nell’ambito del programma “Donna: universo da scoprire”, le donne tra i 50 e i 69 anni potranno usufruire della mammografia gratuita nell’unità di Radiologia dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla. L’ambulatorio sarà aperto dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17. Per accedere a questo servizio, le donne interessate devono prenotare chiamando il numero verde 800.894.007. Un’importante iniziativa per garantire un’adeguata prevenzione del tumore al seno e promuovere il benessere delle donne.