Mobilità personale ATA 2025: Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ordinanza n. 36 del 28 febbraio 2025 riguardante la mobilità del personale ATA 2025/26. Gli assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari di ruolo potranno presentare domanda di trasferimento dal 14 al 31 marzo 2025, tramite il portale Polis Istanze Online.

Novità sulla mobilità personale ATA 2025

Una delle principali novità introdotte quest’anno riguarda la possibilità di richiedere il trasferimento in più province con un’unica domanda. In passato, il personale ATA di ruolo poteva spostarsi solo all’interno della provincia di titolarità; ora, invece, si potranno indicare più province all’interno della stessa richiesta, semplificando così la procedura di mobilità.

Tempistiche e scadenze da ricordare sulla mobilità personale ATA 2025

Ecco le date chiave della mobilità ATA per l’anno scolastico 2025/26:

Presentazione delle domande: dal 14 al 31 marzo 2025

Revoca della domanda: entro il 2 maggio 2025

Comunicazione delle domande al SIDI: entro il 12 maggio 2025

Pubblicazione degli esiti: il 3 giugno 2025

Come presentare la domanda di mobilità ATA 2025

Per inoltrare la domanda, è necessario accedere alla piattaforma Polis Istanze Online con le proprie credenziali SPID o con l’account registrato nell’area riservata del Portale ministeriale.

La compilazione della domanda deve essere effettuata con attenzione, assicurandosi di:

Compilare o aggiornare tutte le sezioni richieste

Allegare la documentazione necessaria per la valutazione

Inviare la domanda entro il termine stabilito

Documenti e modulistica necessari

Sulla pagina ufficiale del Ministero dedicata alla mobilità ATA sono disponibili i moduli ufficiali, tra cui:

Domanda di trasferimento (per amministrativi, tecnici e ausiliari) Domanda di passaggio di profilo

Inoltre, sono disponibili le seguenti autodichiarazioni:

Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio

Allegato E – Dichiarazione di servizio continuativo

Allegato F – Dichiarazione per il punteggio aggiuntivo

Allegato G – Dichiarazione DSGA per deroghe

La mobilità del personale ATA 2025 offre nuove opportunità per chi desidera trasferirsi in altre province, semplificando le procedure di richiesta. È fondamentale rispettare le scadenze e allegare la documentazione richiesta per non rischiare l’esclusione dalla graduatoria.