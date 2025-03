Eventi Catania: La Festa della Donna, celebrata l’8 marzo, è un’occasione speciale per onorare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne. Catania si prepara a rendere omaggio a questa ricorrenza con una serie di eventi imperdibili. Ecco una panoramica dettagliata delle iniziative in programma per la Festa della Donna 2025 nella splendida città etnea.

Eventi Catania, una sera a piazza trento NH Catania

l’NH Hotel di Piazza Trento a Catania organizza una serata speciale dedicata a tutte le donne. L’evento prevede una cena gourmet preparata da chef rinomati, accompagnata da musica dal vivo e intrattenimento. È consigliata la prenotazione anticipata, data la limitata disponibilità di posti.

L’8 Marzo, Piazza Trento NH Hotel, alle ore 21:00

Eventi Catania, degustazione vini e aperitivo

L’8 marzo 2025, in occasione della Festa della Donna, diverse cantine e strutture nei dintorni dell’Etna organizzano eventi speciali dedicati alla degustazione dei pregiati vini Etna DOC, offrendo esperienze enogastronomiche uniche. Ecco una selezione di appuntamenti da non perdere:

Feudo 5 Querce: Giornata tra Vigne e Sapori Tradizionali

Luogo: Feudo 5 Querce, [indirizzo specifico non disponibile]

Feudo 5 Querce, [indirizzo specifico non disponibile] Orario: 8 marzo 2025, dalle 10:00 alle 18:00

Feudo 5 Querce apre le sue vigne per una giornata all’insegna del gusto e della tradizione. I partecipanti potranno degustare vini Etna DOC nelle varietà rosso, bianco e rosato, accompagnati da un aperitivo con taglieri di salumi e formaggi locali, caponatina e altri prodotti tipici dell’Etna.

Eventi Catania, Festa della donna alla fondazione Puglisi Cosentino

la Fondazione Puglisi Cosentino di Catania organizza una giornata speciale dedicata all’arte e alla cultura femminile. L’evento si terrà presso la sede della fondazione, situata in Via Vittorio Emanuele II, 122, nel cuore del centro storico di Catania.

Programma della Giornata

Mostra d’Arte Contemporanea: Dalle 10:00 alle 18:00, sarà possibile visitare una mostra che espone opere di artiste contemporanee locali e internazionali. La selezione delle opere mira a rappresentare la varietà e la profondità dell’espressione artistica femminile, offrendo ai visitatori uno sguardo sulle tematiche attuali affrontate dalle donne nell’arte.

Tavola Rotonda “Donne e Creatività”: Alle 16:00, si terrà una discussione aperta al pubblico con la partecipazione di artiste, critiche d’arte e studiose. Il dibattito verterà sul ruolo delle donne nel panorama artistico contemporaneo, le sfide affrontate e le prospettive future.

Performance Musicale: La giornata si concluderà alle 18:30 con un concerto di un ensemble tutto al femminile, che eseguirà brani di compositrici note e meno conosciute, celebrando il contributo delle donne nel mondo della musica.

L’8 Marzo, via Vittorio Emanuele II 122, Palazzo Valle, dalle ore 10:00

Eventi Catania, ”Zona Franca Cabaret”

il Teatro Zona Franca di Catania ospiterà uno spettacolo di cabaret intitolato “Ridere è Donna”. L’evento avrà inizio alle 21:00 e vedrà la partecipazione di comici locali e nazionali che porteranno sul palco monologhi e sketch dedicati all’universo femminile. La serata sarà presentata da Francesca Litrico, nota per la sua verve comica e il suo impegno nel teatro sociale.

Dettagli dell’Evento:

Data e Orario: 7 marzo 2025, ore 21:00

7 marzo 2025, ore 21:00 Luogo: Teatro Zona Franca, Via Teatro Greco 59, Catania

Eventi Catania, L’universo femminile della città di Catania

l’Associazione Guide Turistiche Catania propone un’esperienza culturale unica: un tour guidato intitolato “L’altra metà del cielo: l’universo femminile della città di Catania”. Questo percorso tematico mira a esplorare e celebrare il ruolo delle donne nella storia e nella cultura della città etnea.

Dettagli dell’Evento:

Data e Orario: 8 marzo 2025, con inizio alle 9:30.

8 marzo 2025, con inizio alle 9:30. Durata: Circa 2 ore e 30 minuti.

Circa 2 ore e 30 minuti. Ritrovo: Piazza del Duomo, di fronte alla Cattedrale di Sant’Agata.

Durante il percorso, le guide turistiche dell’associazione condurranno i partecipanti alla scoperta di luoghi significativi legati alle donne catanesi, raccontando storie di coraggio, innovazione e contributi fondamentali alla crescita culturale e sociale della città.

Eventi Catania, Spettacolo teatrale ”Ad esempio questo cielo”

il Zō Centro Culture Contemporanee di Catania presenta lo spettacolo teatrale “Ad esempio questo cielo”, prodotto dalla Compagnia Dimitri/Canessa.

Dettagli dell’Evento:

Data e Orario: 8 marzo 2025, ore 21:00

8 marzo 2025, ore 21:00 Luogo: Zō Centro Culture Contemporanee, Piazzale Asia, Viale Africa, 95129 Catania

Lo spettacolo trae ispirazione dall’ultimo periodo della vita dello scrittore Raymond Carver, focalizzandosi sulla sua riflessione sulla mortalità e sull’urgenza di fissare nella memoria le esperienze vissute. La narrazione ruota attorno a un uomo che, a pochi istanti dalla morte, rivive frammenti della sua esistenza, esplorando temi di amore, rimpianto e speranza.