Concorso dirigenti scolastici 2025: Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha ufficialmente pubblicato il bando per il concorso dirigenti scolastici 2025. La selezione è finalizzata alla destinazione all’estero dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2025/2026, con particolare riferimento alle aree linguistiche spagnola e tedesca.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 3 aprile 2025, esclusivamente tramite il portale SPSE Selezioni del MAECI. Ecco tutti i dettagli su posti disponibili, requisiti e modalità di candidatura.

Posti disponibili e chi può partecipare

Il bando prevede la selezione di dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno tre anni di servizio effettivo dopo la nomina in ruolo e il superamento del periodo di prova. Tuttavia, non tutti possono accedere alla selezione:

Non possono partecipare coloro che abbiano già svolto più di un mandato all’estero, anche se inferiore o pari a sei anni. Sono esclusi coloro che abbiano svolto un mandato di servizio all’estero superiore a sei anni o che non possano garantire una permanenza di almeno sei anni scolastici a partire dal 2025/2026.

I posti disponibili per l’assegnazione all’estero vengono pubblicati ogni anno sul sito ufficiale del MAECI.

Requisiti per partecipare al concorso dirigenti scolastici 2025

Per poter partecipare al concorso dirigenti scolastici 2025, è necessario essere in possesso di determinati requisiti culturali e professionali:

Certificazione linguistica di livello B2 o superiore nella lingua per cui si concorre.

Aver frequentato almeno 25 ore di formazione su tematiche di intercultura o internazionalizzazione, organizzate da enti accreditati dal MIUR.

Nessuna sanzione disciplinare superiore alla censura e assenza di provvedimenti di restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità con la sede estera.

Come si svolge la selezione per il concorso dirigenti scolastici 2025

Il concorso prevede due fasi principali:

Valutazione dei titoli, basata su titoli culturali, professionali e di servizio indicati nell’ALLEGATO 1 del bando. Colloquio, che comprende:

Accertamento delle competenze linguistiche nella lingua scelta.

Verifica delle conoscenze sul sistema di formazione italiano nel mondo, incluse le Scuole Europee.

Valutazione della preparazione sulle normative di istruzione nazionali e internazionali.

I candidati che partecipano per più aree linguistiche dovranno sostenere un unico colloquio, ma riceveranno un punteggio separato per ogni lingua. Per essere inseriti nella graduatoria di merito, è necessario ottenere un punteggio minimo di 36/60 nel colloquio.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente online entro il 3 aprile 2025 attraverso il portale SPSE Selezioni del MAECI. L’accesso alla piattaforma richiede l’autenticazione tramite SPID.