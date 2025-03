Come scrivere una lettera di presentazione: La lettera di presentazione è un documento essenziale che accompagna il curriculum vitae (CV) e ha lo scopo di presentarti ai recruiter in modo sintetico ma efficace. Un testo ben scritto può aumentare significativamente le tue possibilità di essere selezionato per un colloquio di lavoro. Vediamo insieme come scrivere una lettera di presentazione perfetta.

Cos’è una lettera di presentazioni e perchè è importante

La lettera di presentazione è un testo breve e personalizzato in cui il candidato introduce il proprio profilo professionale, spiega il motivo della candidatura e mette in evidenza le proprie competenze e motivazioni. Il suo obiettivo è convincere il selezionatore a leggere il CV e a considerare il candidato per il ruolo offerto.

Anche quando non è espressamente richiesta in un annuncio di lavoro, è sempre consigliato includerla per differenziarsi dagli altri candidati e dimostrare interesse per la posizione.

Come scrivere una lettera di presentazione: la struttura

Una lettera di presentazione efficace si compone di quattro parti principali:

1. Intestazione

Nell’intestazione vanno inseriti:

Nome e cognome del candidato

Indirizzo email e numero di telefono

Data e luogo

Nome dell’azienda e del responsabile delle risorse umane (se noto)

Oggetto della lettera (es. “Candidatura per la posizione di [ruolo]”)

2. Introduzione

La prima parte deve essere chiara e diretta. Indica:

La posizione per cui ti stai candidando

Dove hai trovato l’annuncio (o se si tratta di una candidatura spontanea)

Il tuo entusiasmo e interesse per l’opportunità

3. Corpo della lettera

Questa è la parte più importante, dove devi spiegare:

Perché sei interessato alla posizione e all’azienda

Le tue competenze chiave e il valore aggiunto che puoi offrire

Eventuali esperienze lavorative o formative rilevanti

Ricorda di evitare la ripetizione dei contenuti del CV: la lettera serve a dare un contesto alle tue esperienze, non a elencarle.

4. Conclusione

Termina la lettera con:

Un riepilogo dei tuoi punti di forza Un ringraziamento per l’attenzione La tua disponibilità per un colloquio Firma con nome e cognome.

Come scrivere una lettera di presentazione: i consigli

Ecco alcuni suggerimenti per rendere la tua lettera efficace e professionale: