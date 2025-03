I cittadini di Catania devono segnare in agenda le scadenze per il pagamento della TARI 2024, la tassa sui rifiuti. Il Comune ha stabilito le date entro cui versare l’importo dovuto, con la possibilità di rateizzare l’importo in più soluzioni.

Secondo il calendario ufficiale, la tassa può essere versata in quattro rate con le seguenti scadenze:

Prima rata: 28 marzo 2024

28 marzo 2024 Seconda rata: 28 maggio 2024

28 maggio 2024 Terza rata: 29 luglio 2024

29 luglio 2024 Quarta rata: 30 settembre 2024

Chi preferisce saldare l’intero importo in un’unica soluzione può farlo entro il 28 marzo 2024.

Il pagamento può essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici indicati dal Comune. Questa modalità permette di versare la somma senza costi aggiuntivi presso banche, uffici postali o attraverso i servizi di home banking.

Il Comune di Catania ricorda ai cittadini l’importanza di rispettare le scadenze per evitare sanzioni o interessi di mora. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ente o rivolgersi agli uffici preposti.