La Protezione Civile ha diramato un avviso di maltempo per la giornata di domani, venerdì 7 marzo. A partire dalle prime ore del giorno, si prevedono precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, con particolare intensità nelle aree meridionali e ioniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento intense.

Si prevedono inoltre venti forti o di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia e sulla Calabria centro-meridionale, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base di queste previsioni, per la giornata di domani è stata emessa un’allerta arancione per il settore nord-orientale della Sicilia. Il resto dell’isola, insieme a parte della Calabria e della Sardegna, sarà invece interessato da un’allerta gialla.

Scuole chiuse

A seguito dell’allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile regionale per la Sicilia Nord Orientale, diversi comuni della fascia ionica messinese ed etnea hanno deciso di chiudere le scuole domani, venerdì 7 marzo. Le ordinanze firmate dai sindaci riguardano le scuole di ogni ordine e grado, così come gli impianti sportivi, i cimiteri e i parchi urbani. Un’importante misura precauzionale per garantire la sicurezza della popolazione a fronte di temporali e forti raffiche di vento previste.

Nel Catanese, i comuni interessati dalla chiusura delle scuole includono:

Riposto, Aci Catena, Giarre, Acireale, e San Giovanni La Punta.

Nel Messinese, invece:

Nizza di Sicilia, Letojanni, Santa Teresa di Riva, Savoca, Sant’Alessio Siculo, Scaletta Zanclea, Furci Siculo, Pagliara, Alì Terme, Gaggi e Roccalumera.