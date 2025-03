Nasce in Sicilia il primo Tulipark! Il 11 marzo 2025 aprirà ufficialmente a Caltagirone, in via Fisicara 2, la prima edizione di TuliPark, un parco ricco di file si tulipani, che trasformerà la Sicilia in un angolo di Olanda. Il parco, che si estende intorno a una splendida villa ottocentesca, offrirà ai visitatori la possibilità di immergersi in ben 120.000 tulipani di 60 varietà diverse, creando un’atmosfera unica che mescola storia, natura e bellezza.

Di cosa si tratta

Il TuliPark rappresenta un’opportunità imperdibile per vivere una giornata di bellezza immersi tra i colori e i profumi dei tulipani. I visitatori (ingresso a pagamento) potranno passeggiare tra le distese di fiori, raccogliere i tulipani, scattare foto suggestive e creare bouquet personalizzati. Il parco sarà aperto per un periodo di 3-4 settimane, quindi da marzo fino ad fine aprile, a seconda delle condizioni climatiche. La raccolta dei tulipani è una delle esperienze più apprezzate, ma è importante ricordare che i fiori raccolti non includono i bulbi, che vengono donati a scuole, istituti e comuni per progetti di beneficenza.

TuliPark il primo in Sicilia

Quello di Caltagirone è il primo TuliPark in Sicilia, gli altri parchi si trovano a Bari, Roma, Bologna, Spoleto e Marina di Ginosa. L’intera iniziativa è patrocinata dal Comune di Caltagirone, dalla Diocesi calatina e dai comuni di Catania, Enna e Gela. Alla fine dell’evento, i bulbi dei tulipani raccolti verranno donati alla città per abbellire i luoghi pubblici, contribuendo così a un progetto di valorizzazione del territorio.

Si ricorda che durante la visita sarà importante seguire alcune semplici regole: non calpestare i tulipani, non trapiantare i fiori raccolti, rispettare l’ambiente e utilizzare i contenitori per i rifiuti.