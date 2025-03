Concorsi pubblici: in scadenza a marzo 2025 numerosi concorsi pubblici in scadenza. Tantissime opportunità lavorative in diversi settori come il Ministero della Cultura, l’Agenzia delle Dogane e le Forze Armate e tanto altro. Di seguito tutti i dettagli a riguardo e i bandi attivi ai quali poter presentare domanda.

Concorsi pubblici, Ministero della Cultura

Ancora attivo, anche se per poche ore, il bando relativo al Ministero della Cultura per il reclutamento di esperti giuridici. In particolare, si cercano professionisti con esperienza specifica nella gestione e valorizzazione dei beni culturali, ai quali verranno affidati incarichi di consulenza temporanea e altamente qualificata .Le candidature devono essere inviate entro la mezzanotte di oggi, 5 marzo 2025, rispettando rigorosamente la scadenza stabilita.

Concorsi pubblici, forze armate

Ancora aperto il concorso per Allievi Marescialli dei Carabinieri, finalizzato all’ingresso di 626 nuovi candidati al quindicesimo corso triennale del ruolo Ispettori dell’Arma. La selezione è rivolta a militari e civili che abbiano conseguito il diploma o che siano in grado di ottenerlo entro la fine dell’anno scolastico 2024-2025. Gli allievi scelti avranno l’opportunità di formarsi presso la prestigiosa Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro l’8 marzo 2025.

Inoltre, il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per l’Aeronautica Militare, per l’ammissione al 28° corso biennale (2025-2027), con 300 posti disponibili per Allievi Marescialli. Anche in questo caso, la selezione è aperta a diplomati o a coloro che conseguiranno il diploma entro la fine dell’anno in corso. Questo concorso è aperto sia a civili che a militari, con termine per le iscrizioni fissato al 15 marzo 2025.

Concorsi pubblici, Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha aperto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 200 figure professionali, da destinare a ruoli non dirigenziali con contratto a tempo pieno e indeterminato. I candidati selezionati verranno inquadrati nell’Area degli Assistenti e saranno assegnati a diverse sedi, sia in Italia che all’estero. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 12 marzo, data di scadenza per la presentazione delle domande. Le posizioni disponibili prevedono una varietà di compiti e responsabilità, offrendo ai partecipanti la possibilità di contribuire in modo diretto alle attività del MAECI, in un contesto dinamico e stimolante