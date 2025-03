Il presidente del III municipio, Maria Spampinato, ha sollecitato un incontro con l’amministrazione comunale, invitando il sindaco Trantino e l’assessore alla Mobilità, Paolo La Greca, a prendere parte ad un tavolo di dialogo per affrontare le problematiche urgenti legate alla viabilità e alla sicurezza in via Santa Sofia e nel Tondo Gioeni. Si tratta di due punti strategici per il quartiere “Borgo-Sanzio”, poiché collegano la zona nord di Catania con comuni dell’hinterland etneo. Proprio per questo è necessario evitare sia le lunghe code, che si forma durante le ore di punta, che il rischio di incidenti e tamponamenti, che finirebbero per paralizzare il traffico.

Le continue segnalazioni in Via Santa Sofia

I controlli delle forze dell’ordine sono utili, ma non bastano per fermare il parcheggio selvaggio e risolvere il caos in via Santa Sofia. Per mettere ordine, è necessario un vero e proprio progetto di mobilità, non soluzioni temporanee! Le segnalazioni sono all’ordine del giorno, i residenti e gli automobilisti, che cercano di transitare, lamentano la continua presenza di doppie file nei pressi del pronto soccorso e dei complessi universitari. Nonostante gli interventi delle forze dell’ordine e le sanzioni amministrative, il problema persiste, in parte a causa dell’intenso traffico legato alla presenza dell’ospedale e dei complessi universitari.

Spampinato ha sottolineato l’urgenza di trovare soluzioni mirate che possano migliorare la situazione senza stravolgere il già congestionato flusso veicolare. “È fondamentale adottare misure efficaci per ridurre le lunghe code, contrastare il parcheggio selvaggio e garantire un ambiente più vivibile per i residenti e chiunque si trovi a transitare nella zona”, ha concluso la presidente. L’incontro con l’amministrazione comunale potrebbe aprire la strada a un piano di interventi mirati, che vada a migliorare la gestione del traffico e la sicurezza in queste aree cruciali per la città.