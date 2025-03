Il tradizionale rogo di “Re Burlone” ha segnato la conclusione della edizione 2025 del Carnevale di Acireale, chiudendo così una straordinaria edizione. Con un bilancio positivo, il Carnevale ha registrato la vendita di 72.817 biglietti, una cifra che testimonia il grande successo dell’evento, attirando migliaia di visitatori. L’incasso complessivo ha superato i 664.000 euro.

Eutopia, il carro vincitore

A vincere è stata la ditta S.F. Costruzioni Cavallaro, con la loro opera “Eutopia” il capovolgimento della parola “utopia”, il quale rappresenta un mondo perfetto ma irraggiungibile; invece Eutopia é uno scenario bello e possibile.

Il carro allegorico esplora il tema della guerra e del suo impatto globale, sollevando la domanda: “La pace universale può davvero diventare un’E…utopia?”. Si tratta di un invito a riflettere sulla possibilità di costruire un mondo migliore. Una vera e propria riflessione su un mondo migliore da poter realizzare, libero da violenze e guerre.

L’inizio del Carnevale, un grande successo!

Il Carnevale di Acireale è iniziato, come da tradizione, con l’emozionante consegna delle chiavi della città a Re Burlone, aprendo così le porte a una serie di eventi unici nel loro genere che hanno entusiasmato tutti i partecipanti. Oltre alle sfilate principali, la manifestazione ha offerto numerosi appuntamenti come: mostre artistiche, spettacoli musicali, attività ludiche per i più piccoli e tradizionali giochi popolari. Le piazze e le vie continuamente animate da artisti locali, gruppi mascherati e dj-set.

L’intervento del sindaco

Il sindaco, Roberto Barbagallo, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’edizione 2025 del Carnevale. “Abbiamo visto esibirsi opere straordinarie, la qualità dei nostri carri allegorici è altissima, e sono apprezzati in tutto il mondo. Questa edizione ce lo ha confermato ancora una volta”, ha dichiarato il primo cittadino, facendo un bilancio altamente positivo dell’evento.

Uno degli aspetti più apprezzati, secondo il sindaco, è stato la possibilità di ammirare i carri allegorici anche di notte. “Prolungare le esibizioni ha dato il giusto spazio ai nostri maestri della cartapesta e ci ha dato la conferma che il pubblico viene al Carnevale di Acireale proprio per ammirare i carri allegorico-grotteschi”, ha spiegato Barbagallo.

Aggiungendo che è stata una buona intuizione il coinvolgimento di artisti locali e regionali negli spettacoli spalmati lungo il circuito anche a ora di pranzo e nel pomeriggio. Un dato che ha particolarmente entusiasmato il sindaco è stato il ritorno dei giovani al Carnevale, grazie a manifestazioni create da loro stessi o che li hanno coinvolti direttamente fino a tarda sera, confermando l’appeal della manifestazione per le nuove generazioni.

Appuntamento in primavera

L’appuntamento si rinnova con Festa dei Fiori 2025 dal 25 aprile all’1 maggio 2025. Anche quest’anno, le opere infiorate affronteranno tematiche di grande rilevanza, mescolando fantasia e attualità. Tra i temi trattati, spiccano questioni urgenti come la deforestazione, i cambiamenti climatici e la cementificazione selvaggia, ma anche riflessioni sul futuro digitale con l’intelligenza artificiale e le ripercussioni dei social network sulla vita quotidiana.