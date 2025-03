Rientra l’emergenza siccità in Sicilia! Dopo più di due anni la Regione esce dalla zona rossa. le continue piogge del mese scorso hanno superando ampiamente le medie stagionali. A confermare questa buona notizia sono i tecnici del servizio agrometeorologico siciliano: “il di febbraio è stato caratterizzato in Sicilia da una serie di perturbazioni ben intervallate tra loro che ha prodotto quasi ovunque quantitativi di pioggia superiori alle medie del periodo, superando ormai del tutto le condizioni di siccità agricola ereditate dai due anni precedenti”.

Il bollettino Sias

Sebbene in tutta la Regione sia rientrata l’emergenza siccità, gli esperti aggiungono: “gli accumuli hanno riguardato il territorio regionale con maggiore omogeneità rispetto agli eventi di dicembre e gennaio. Tuttavia la fascia tirrenica è stata meno coinvolta da circolazioni depressionarie che in prevalenza si sono sviluppate a latitudini più basse, ma, almeno per ciò che riguarda il versante messinese, aveva beneficiato in precedenza di accumuli molto elevati”.

Secondo i dati raccolti la media mensile delle precipitazioni, secondo i dati del sistema Sias, è risultata pari a 106 mm, con un surplus di 23 mm rispetto alla norma per il periodo 2003-2022. Inoltre, il numero medio di giorni piovosi è stato di 10, leggermente superiore al valore normale di 9 giorni per il mese.

I comuni più piovoso

Gli esperti Sias comunicano che il record per il numero di giorni piovosi è stato registrato a Pedara, in provincia di Catania, con ben 16 giorni di pioggia, mentre le zone più secche sono state Acate, nel ragusano, e Torregrotta, nel messinese, dove si sono registrati solo 6 giorni di pioggia.

Per quanto riguarda gli accumuli più significativi, il giorno 2 febbraio è stato il più piovoso, con ben 119,2 mm registrati dalla stazione di Fiumedinisi, in provincia di Messina. Ma il vero record è stato stabilito a Linguaglossa, in provincia di Catania, che ha registrato il massimo accumulo mensile di 322,2 mm, un dato che segna un’eccezionale quantità di pioggia caduta in una sola località.