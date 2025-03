Domenica 2 marzo il tanto amato e seguito programma televisivo “Linea Verde” ha fatto tappa a Catania. Tema principale della puntata: la celebre festa di Sant’Agata! protagoniste non solo le manifestazioni religiose ma anche le tradizioni agricole, culturali, gastronomiche e marinare che presentano un forte legame con la Santa Patrona della città.

Sant’Agata e i cittadini di Catania

Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi hanno guidato i telespettatori in un vero e proprio viaggio fatto di musica, cibo e tradizione. In primo piano il legame viscerale che unisce i devoti al culto di Sant’Agata, il racconto delle offerte dei ceri, la sfilata delle Candelore, l’incontro con il Capo Mastro, che guida la processione del fercolo. E ancora i sapori del territorio etneo, le arance rosse di Sicilia e un racconto sul prelibato Sanguinello, una varietà pregiata e rara, cresce alle pendici dell’Etna. E proprio il vulcano, che da sempre plasma la vita dei catanesi, avrà un ruolo speciale in questa storia. Margherita Granbassi, infatti, scalando l’amato vulcano è giunta fino al magico Bosco di Betulle, uno degli angoli più affascinanti dell’Etna, e scoprire la Grotta delle Nevi, un’antica galleria sotterranea creata da una colata lavica secoli fa.

Il viaggio si concluderà ad Aci Trezza, il pittoresco borgo di pescatori che ha ispirato il celebre romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga. Dove verrà narrata la storia di una famiglia che da cinque generazioni custodisce la tradizione dei maestri d’ascia, esperti artigiani del legno che costruiscono ancora oggi i tipici gozzi siciliani.

Puntata “Linea Verde, dove vederla

Nessun problema se domenica non si è riusciti a vedere la puntata di “Linea Verde” dedicata a Catania e alla festa di Sant’Agata. Si potrà ancora rivederla su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. Ti basterà seguire questo link!

Non è necessaria la registrazione al sito e la si potrà gustare comodamente sul divano del proprio soggiorno. Che il viaggio in Sicilia e tra le vie di Catania abbia inizio!