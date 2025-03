Sabato 8 marzo 2025, dalle 22:00, al Nü Land di Catania si terrà il tanto atteso concerto live della tribute band dei Linkin Park! La Living Theory Worldwide, riproporrà i più grandi successi della band come: “In the end”, “Numb”, “Crawling” e molti altri. Ogni nota ripercorrerà l’intera carriera musicale della band californiana.

Linkin Park e la loro carriera

I Linkin Park, originari della California, nascono nel 1996 come Xero, una band formata dal batterista Rob Bourdon, dal chitarrista Brad Delson e dal DJ Joseph Hahn. Dopo l’incontro con Mike Shinoda e l’ingresso del cantante Chester Bennington, il gruppo cambia nome in Hybrid Theory, poi ribattezzandosi Linkin Park. Il loro debutto arriva con l’album Hybrid Theory nel 2000, seguito da Meteora e altre opere di successo. Collaborano con Jay-Z per l’EP Collision Course e continuano a evolvere musicalmente con Minutes to Midnight e The Hunting Party. Nel 2017, dopo il successo di One More Light, Chester Bennington si suicida, segnando una tragica fine per la band. Ultimo loro grande successo nel 2020 con la pubblicazione del brano inedito “She Couldn’t”.

Info su orari e biglietti

Il concerto live inizierà alle 22.30 e al termine dell’esibizione la serata proseguirà con il DJ Set Blow Rock. Un mix tra rock old school e sonorità più contemporanee. Per poter partecipare sia al concerto che al dj set la prevendita avrà un costo di soli 10 euro. Se si preferisce acquistare il biglietto al botteghino il giorno dell’evento, il costo sarà di €15.