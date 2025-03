Nel primo pomeriggio di ieri, un vasto incendio avrebbe colpito due garage situati in via Solferino, a Grammichele. All’interno delle strutture danneggiate erano parcheggiate due autovetture, insieme a materiale altamente infiammabile, come legname e altri oggetti combustibili. I suddetti oggetti avvolti dalle fiamme hanno complicato notevolmente le operazioni di spegnimento, aumentando i rischi e la difficoltà per i soccorritori.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono accorsi tempestivamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Caltagirone e Palagonia, che hanno lavorato congiuntamente per domare le fiamme. In supporto alle squadre anche due autobotti, un veicolo logistico e l’assistenza di un funzionario di servizio proveniente dalla sede centrale del comando provinciale di Catania, che ha coordinato le operazioni di salvataggio e spegnimento.

Inoltre per garantire la sicurezza dei residenti, si è deciso di evacuare precauzionalmente le famiglie che abitano negli appartamenti sovrastanti i garage, evitando così potenziali danni e pericoli per la vita delle persone.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto erano presenti anche il sindaco della città, che ha seguito personalmente l’evolversi dell’emergenza, e il personale sanitario del servizio 118, pronto a intervenire in caso di necessità. A gestire l’ordine pubblico anche i carabinieri, la polizia locale e i volontari della protezione civile. Nonostante l’intensità del rogo, fortunatamente non si segnalano vittime o feriti gravi, ma l’incidente ha destato preoccupazione nella comunità locale.