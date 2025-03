Annunciato per il 6 agosto 2205, il tanto atteso concerto di Lucio Corsi. Il talentuoso cantautore toscano si esibirà infatti sul suggestivo palco della Villa Bellini di Catania, nell’ambito della rassegna musicale “Sotto il Vulcano Fest”. Questo concerto rappresenta una delle tappe più attese del suo tour estivo, che segue il successo ottenuto alla 75° edizione del Festival di Sanremo, dove Lucio Corsi si è classificato al secondo posto, vincendo anche il prestigioso Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”.

Il concerto di Corsi è parte integrante del “Catania Summer Fest”, un evento che ogni anno raccoglie una serie di concerti e manifestazioni artistiche

Il suo nuovo album “Volevo essere un duro”

Durante il concerto del 6 agosto 2025, si avrà l’opportunità di ascoltare i grandi successi che l’hanno reso famoso e le nuove tracce del suo attesissimo album “Volevo essere un duro”, in uscita il 21 marzo 2025. Lucio Corsi ha annunciato che l’intero album, scritto in collaborazione con Tommaso Ottomano, affronterà tematiche di grande valore emotivo e umano, esplorando concetti come l’infanzia, l’amicizia e l’amore, elementi centrali nella vita di ognuno di noi. Non solo sentimenti ma personaggi e storie che sapranno mescolare sapientemente realtà e fantasia

Info su prevendite e biglietti

I biglietti per il tanto atteso concerto di Lucio Corsi a Catania. sono ufficialmente disponibili per l’acquisto. La vendita è iniziata proprio oggi, alle ore 12:00. Si ricorda che i biglietti potranno essere acquistati sul sito ufficiale di TicketOne. Inoltre, è possibile trovare i biglietti anche nei punti vendita fisici autorizzati e in tutti i circuiti di prevendita ufficiali.