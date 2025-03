Assunzioni LIDL: nell’ambito di un importante piano di nuove aperture in tutta Italia, la catena di supermercati tedesca aprirà posizioni aperte per circa 3mila posti.

Nel mese di febbraio, i nuovi punti vendita aperti sono stati 14, che si aggiungono ai 9 inaugurati a gennaio. Ma ecco quali saranno le posizioni che verranno aperte e qual è la procedura per presentare la propria candidatura.

Assunzioni LIDL: le posizioni aperte

Le figure che sicuramente verranno ricercate, nonché quelle più richieste nei discount della catena riguardano i ruoli di operatori di filiale, addetti alle vendite, responsabili di negozio e assistenti. Le posizioni sono aperte a chi ha già esperienza sul campo ma anche a giovani e neolaureati e senza precedenti esperienze lavorative. Infatti, LIDL prevede spesso dei contratti di apprendistato, favorendo la formazione, l’inserimento e la crescita professionale.

Assunzioni LIDL: requisiti

Oltre al titolo di studio già indicato precedentemente, i requisiti che, generalmente, richiede l’azienda sono i seguenti:

Flessibilità e dinamicità;

Attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune;

Forte orientamento al cliente.

Come candidarsi

Le nuove posizioni devono ancora essere attivate. Per poter effettuare le candidature bisognerà accedere alla sezione dedicata (Lavora con noi) e visualizzare le posizioni aperte. Dopodiché, verrà chiesto di compilare l’apposito form e inviare il cv.

Al momento, ci sono altre posizioni aperte, in attesa delle nuove per il fabbisogno degli organici nei nuovi punti vendita, con opportunità anche in Sicilia. Ecco le posizioni attualmente aperte nell’Isola:

Capo Reparto Logistica: Contrada Cubba S.P 54 Misterbianco (CT);

(CT); Junior Real Estate Project Manager (f/m) Sicilia: Contrada Cubba S.P 54, Misterbianco (CT);

(CT); Area Manager Sicilia (f/m): Punto Vendita Viale Regione Siciliana SudEst, 777, Palermo (PA);

(PA); Segreteria Immobiliare part-time appartenente alle categorie protette (Legge 68/99) (f/m): Sede Regionale Viale Regione Siciliana 777, Palermo.

LIDL: attenzione ai falsi annunci

Sul proprio sito, alla sezione Lavora con noi, l’azienda mette in guarda contro i falsi annunci di LIDL, ricordando che le convocazioni ufficiali provengono solo dal sito ufficiale. La catena invita, dunque, a ignorare delle email non ufficiali.