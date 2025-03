In vista della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Catania invita tutte le donne a recarsi negli appositi ambulatori vaccinali: “dal 4 all’8 marzo invitiamo tutte le donne, soprattutto le più giovani”, afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, “a dedicarsi alla propria salute. In questo periodo di celebrazione delle donne, ricordiamo che la prevenzione è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per garantire il nostro benessere. Prendersi cura di sé oggi è una scelta consapevole per il futuro. La vaccinazione contro l’Hpv è una protezione che possiamo scegliere, per noi stesse, per le nostre famiglie e per le generazioni future.”

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Prevenzione, guidato da Antonio Leonardi, con il supporto dell’Uoc di Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva, diretta da Mario Morello, e dell’Uos Coordinamento Operativo Attività Vaccinali Metropolitane e Provinciali, diretta da Gabriele Giorgianni.

Casi di Hpv in crescita

Ogni anno in Italia si registrano circa 8.000 nuovi casi di cancro legati all’Hpv, che colpiscono sia le donne (in particolare con il carcinoma del collo dell’utero) sia gli uomini (con tumori anali, penieni e orali).

“La vaccinazione contro l’Hpv è sicura, efficace e rappresenta una straordinaria opportunità di prevenzione, soprattutto per le generazioni future”, aggiunge il direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina. “Studi scientifici hanno dimostrato che il vaccino riduce significativamente il rischio di contrarre infezioni da Hpv ad alto rischio, prevenendo così numerosi casi di cancro. Insieme alla vaccinazione, lo screening è fondamentale per rilevare tempestivamente eventuali lesioni prima che evolvano in tumori.”

Dove recarsi per ricevere il vaccino

Giorno 8 marzo, dalle 8.30 alle 13.00, sarà possibile recarsi in ben sette ambulatori della città di Catania:

Ambulatorio Pta San Luigi (viale Fleming, 24 – Catania)

Ambulatorio Pta San Giorgio (stradale San Giorgio, 192 – Catania)

Ambulatorio di Corso Italia (Corso Italia, 234 – Catania)

Ambulatorio di Acireale (via Martinez, 19)

Ambulatorio di Bronte (via Marziano, 50)

Ambulatorio di Caltagirone (c/o Ospedale “Gravina” – Edificio “Clementi” – III piano)

Ambulatorio di Mascalucia (via Regione Siciliana, 12)

Come prenotarsi

L’iniziativa e l’intera campagna di vaccinazione è pensata principalmente per adolescenti e giovani adulti (donne nate dopo il 1996 e uomini nati dopo il 2003), con l’obiettivo di rendere più semplice l’accesso alla vaccinazione per chi non può recarsi negli ambulatori durante la settimana lavorativa o scolastica. Si punta anche a sensibilizzare le donne sulla prevenzione del cancro cervicale e di altre malattie correlate all’Hpv, contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione.

Per prenotare la vaccinazione, basta chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, ai numeri 095.540104 o 095.2540210, oppure inviare una mail a stophpv@aspct.it.