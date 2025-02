La festa di Sant’Agata è una delle celebrazioni religiose più imponenti al mondo, la terza per partecipazione popolare dopo la Settimana Santa di Siviglia e il Corpus Domini di Cuzco. Ogni anno, per tre giorni e tre notti, la città di Catania si trasforma in un palcoscenico di devozione e folclore, coinvolgendo fino a un milione di persone tra fedeli, turisti e curiosi. Un evento che unisce sacro e profano, storia e modernità, in un tripudio di emozioni e tradizioni secolari. Domenica 2 marzo, alle 12:20, Rai 1 dedicherà una puntata speciale di “Linea Verde” alla festa di Sant’Agata, raccontando la sua essenza attraverso le voci e le esperienze dei catanesi.

Tra riti antichi e simboli della devozione

Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi accompagneranno i telespettatori alla scoperta della straordinaria devozione che i catanesi nutrono per la loro santa patrona. Il programma ripercorrerà i momenti più iconici della festa, dall’offerta dei ceri alla spettacolare sfilata delle Candelore, fino all’incontro con il Capo Mastro, figura fondamentale nella processione del fercolo che trasporta le reliquie della santa. Un’occasione per immergersi nel cuore pulsante della città, dove la spiritualità si mescola all’entusiasmo popolare in un rituale che si rinnova ogni anno con la stessa intensità.

Un viaggio tra arte, sapori e cultura siciliana

Oltre alla dimensione religiosa, “Linea Verde” esplorerà anche l’arte, l’artigianato e la gastronomia legati alla festa. Attraverso le opere di artisti contemporanei e il racconto delle tradizioni locali, verrà offerta una panoramica sulla cultura siciliana, tra passato e presente. Non mancherà una tappa nel celebre mercato del pesce di Catania e un assaggio del cibo di strada tipico, dai celebri arancini alla cipollina catanese. Infine, sarà protagonista anche la pasticceria siciliana, con le “minnuzze di Sant’Agata” e le olivette, dolci simbolo della festa, che racchiudono storie e significati profondi.